El Deportivo Abanca afronta esta tarde (18.30 horas) ante el Levante un exigente compromiso en busca de un resultado que le permita enderezar el rumbo y empezar a asomar la cabeza fuera de la parte baja de la clasificación. El equipo blanquiazul deberá enfrentarse a uno de los conjuntos más en forma del campeonato después de encadenar tres derrotas consecutivas que frenaron la reacción previa al paréntesis navideño.

La mayoría fueron ante rivales de la parte alta de la clasificación, como Barcelona y Granadilla, por lo que el entrenador deportivista, Manu Sánchez, destacó que el equipo se encuentra con confianza. “El equipo no está tan mal como parece”, aseguró. “El equipo está bien. La racha se cortó con el partido con el Barcelona, del que sacamos cosas muy positivas, después hicimos un desastre de partido en Tenerife y la semana pasada no era para volver con un 3-0 de Valencia, porque hicimos una gran primera parte, pero esos pequeños detalles que marcan el final de cada partido nos penalizaron”, explicó el técnico blanquiazul.

El Deportivo Abanca tendrá que enfrentarse a un conjunto lanzado y que cuenta en sus filas con la exdefensa deportivista María Méndez, aunque llega a Abegondo con bajas importantes en el ataque. “No tiene mucho que ver con el que nos encontramos en la primera vuelta. Ha desarrollado todas sus armas ofensivas y está súper equilibrado y lo va a poner muy difícil. Se encuentra en un estado de ánimo bestial”, apuntó Manu Sánchez.

El equipo blanquiazul regresará a Abegondo, aunque no podrá contar con el apoyo del público debido a las restricciones. “Para nosotros era fundamental. Desde el año del ascenso se creó una comunión entre el equipo y la afición y un ambiente especial. Eso no puede ser una excusa para los resultados del equipo, pero las jugadores y los rivales lo destacan. Esa fuerza de la grada ha desaparecido y se nota mucho. Es una lástima que no podamos estar juntos en este camino”, reconoció el entrenador deportivista sobre la ausencia de público en la ciudad deportiva.