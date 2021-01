No es una final, pero desde luego que el Zamora CF tiene esta tarde (17.00 horas) un encuentro clave. Tras una semana complicada, la plantilla rojiblanca afronta un choque vital para su futuro y es que tendrá como rival al Racing de Ferrol. Los verdiblancos, ahora mismo con 15 puntos, tres menos que el Zamora y uno menos que el Deportivo, llegan al Ruta de la Plata conscientes de su necesidad de victoria para no quedar descolgados de la zona alta, mientras que los de Movilla no están dispuestos a ceder ni un punto, y menos ante su afición. La plantilla de la capitán del Duero llega al encuentro tras dos semanas sin competir, después de quedar aplazado su partido ante el Guijuelo.