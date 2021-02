Lejos de su habitual afabilidad entre discursos sin contenido, el regreso de Zidane a una previa después de haber estado enfermo de coronavirus deparó a un francés agrio, irritado con el trato recibido, enfadado: “Se habla de muchas cosas, de cambios de entrenador... Pero nosotros vamos a luchar y merecemos un poco de respeto”. “Si la gente lo que quiere es que yo lo deje, eso no lo voy a hacer. Decidme a la cara que queréis que me cambien, no solo por detrás”, estalló.

Era un ataque alimentado por su situación en el club: sin fichajes en más de un año, sin que se solucione la renovación de Ramos (en la que se ha posicionado públicamente a favor de prolongar la vinculación), con unos jóvenes a los que no saca rendimiento y, sobre todo, siempre en el disparadero. Zidane siempre está en el punto de mira tras cada mal resultado de los blancos, cada vez más frecuentes, mientras se exonera al presidente Florentino Pérez y su gestión.

“Esta plantilla ganó la Liga el año pasado y estos jugadores merecen respeto”, reivindicó Zidane entre preguntas recurrentes sobre la gestión del caso Odegaard o los continuos parones por las lesiones que están condicionando el rendimiento de Hazard. “¿Crees que él no quiere estar bien?”, respondió

Antes, consciente de que la situación no es boyante, Zidane confesó: “Es verdad que el próximo año hay que cambiar cosas”, dijo con la naturalidad del que lo tiene asumido, como el que no sabe cómo aguanta el tirón, pero sigue adelante. “Dejad pelear a los que ganaron la Liga el año pasado”, insistió el técnico en esa idea. El estallido fue en la previa del partido del Madrid en Huesca, en medio de una plaga de bajas, con una lista de 17 convocados y dos canteranos.

La lesión del belga Eden Hazard abre nuevamente la puerta de un mayor protagonismo en el Madrid al brasileño Vinicius Junior, a quien su técnico, Zinedine Zidane, le pidió que haga “lo que sabe” y siga aprendiendo.

Desde el 15 de diciembre, ante el Athletic Club, Vinicius no es titular en la liga. La recuperación de Hazard y su entrada en el equipo provocó una perdida de protagonismo del delantero brasileño, que cerró 2020 disputando los últimos minutos de los encuentros ante Granada y Elche, e inició 2021 con apenas 5 minutos frente al Celta y media hora en los dos últimos compromisos ligueros, ante Alavés y Levante.