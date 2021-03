Hasta el minuto 87 del derbi, el Atlético tenía en sus manos una victoria que se había trabajado con acierto, un triunfo que dejaba a los blancos con sus opciones ligueras bajo mínimos y a los de Simeone lanzados hacia el título, pero un gol de Benzema a dos minutos del final vuelve a dejar abiertas las opciones para todos en La Liga: para un Atlético que sigue líder, para un Madrid que se había visto fuera de toda opción y se mantiene a cinco puntos, y sobre todo para un Barça que se queda a dos puntos de la cabeza, aunque los rojiblancos tienen un partido menos. “Algunos imaginaban que íbamos a ganar por 20 puntos”, puso en valor Simeone.

Su equipo ganó, en la primera parte, en intensidad y en determinación. Ejecutó con precisión el plan y no sentenció por culpa de Courtois, pero terminó aculado, sufriendo ante el ataque de dignidad de los blancos, en el que llegó el gol de Benzema. “Seguimos vivos y vamos a pelear. Lo importante es que hemos hecho una segunda parte mejor que la primera”, dijo después Zidane.

El Atlético salió mandón al partido, con una presión intensa que incomodó a un Real Madrid fuera de punto, sometido por un ritmo de juego que no podía soportar, siempre con inferioridad numérica en el centro del campo.

Así llegó el primer gol antes del cuarto de hora de juego, con un ruptura al espacio de Llorente que terminó en una resolución magistral del mano a mano de Luis Suárez, que volvió a marcar tras cinco partidos. No hizo acto de presencia en el partido el Real Madrid hasta que no consiguió encadenar minutos de posesión de balón, aunque la sensación de peligro parecía un monopolio de los rojiblancos. Lo más cerca que estuvo de una ocasión el Madrid fue una reclamación de un penalti, por una mano involuntaria de Felipe con el brazo en posición natural, que no señaló el colegiado tras visitar la del VAR.

Experimentó una mejoría el Real Madrid tras el descanso, a medio camino entre la necesaria reacción de dignidad de los de Zidane y el paso atrás del Atlético.

Camino al último cuarto de hora se desparramó el partido, inmerso en una locura transitoria que no le venía bien a un Atlético menos presionante, poco ambicioso para buscar la sentencia.

Tanto intentó guardar la ropa el equipo de Simeone, que al final se olvidó de nadar. Tuvo Benzema una ocasión clarísima para empatar, pero apareció Oblak. Ya casi en el descuento, tras una genialidad del francés, no pudo hacer nada y el Madrid empató.

“Está claro que va a ser muy difícil el camino”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió en la complejidad de la Liga: “Me quedan un montón de cosas importantes en este momento del campeonato, teniendo en cuenta el juego del equipo, la finura que ha sostenido hasta el final, con una entrega absoluta de parte de todos y en un torneo difícil, complicado. Muchos pensaban que lo íbamos a ganar por 20 o 15 puntos, no sé lo que se imaginaban, y estamos jugando ante equipos que son muy poderosos, como el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla...”, repasó. “Está claro que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y en ese camino seguimos”, continuó el técnico, que reiteró: “Sabemos la dificultad que hay en todos los campos. Cada día es más difícil ganar. Hay mucha presión en todos los equipos en la segunda vuelta, con las necesidades que estamos teniendo”.

“Estamos vivos y vamos a seguir peleando”

Zinedine Zidane remarcó que su equipo está “vivo” y va a “seguir peleando” por ganar LaLiga. “La primera parte se la han llevado ellos y la segunda nosotros. Yo creo que es merecido más o menos, incluso al final teniendo ocasiones nosotros.Al final, lo bueno y lo más importante para nosotros era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Y es lo que hicimos. Es un punto, estamos vivos y vamos a seguir peleando”, expresó. ¿Aún puede ganar la Liga el Madrid? “Nuestro objetivo es éste. Seguir. Sabemos que queda mucha Liga, muchos puntos en juego y vamos a pelear hasta el final. Y siempre las cosas pueden cambiar. Estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar y es lo que vamos a hacer”, respondió el técnico. “Estoy orgulloso de todos mis jugadores porque estamos en el mismo barco y vamos a pelear todos hasta el final”.

Quejas merengues sobre Hernández Hernández

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Madrid, criticó la decisión de Hernández Hernández de no pitar penalti en la mano de Felipe. “En el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva y creo que el proceso es el correcto. El VAR le pide que vaya a ver la jugada para que él decida. Nosotros entendemos que es penalti. La pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo”. “La pelota golpea claramente en Felipe. En eso estamos todos de acuerdo. Desde nuestro punto de vista es penalti, pero ahí están los profesionales que son los que tienen que opinar. Es una pena porque era un momento crítico del partido, al final del primer tiempo, y, de anotarlo, era encarar la segunda parte de otra manera. Insisto, el árbitro ha ido porque el VAR le avisa; pero no hemos tenido suerte”, comentó. Casemiro también habló de la acción: “Ni para nosotros está claro (la norma). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo”.

El maleficio del Wanda Metropolitano continúa

El maleficio del Wanda Metropolitano continúa: cuatro derbis, tres empates y una derrota. Ni Luis Suárez con su gol en los primeros 15 minutos permitió al conjunto rojiblanco imponerse por primera vez en su nuevo estadio al eterno rival. Tres años y medio después de su inauguración, al Wanda Metropolitano, que ya va teniendo sus grandes noches de fútbol y donde ya se han celebrado dos títulos (la Liga Europa de 2018 y la Supercopa Europa de ese mismo año) le sigue faltando una asignatura pendiente: una victoria del Atlético contra el Madrid. Y cuando parecía que el club rojiblanco obtenía por fin su triunfo, seis derbis después de su última victoria contra su gran oponente ciudadano, con Suárez como figura, Benzema se interpuso en la que podría haber sido una gran alegría para un derbi madrileño coincidente en el tiempo con un aniversario triste: hace un año del último partido con público del Metropolitano. Fue hace exactamente un año, en un Atlético-Sevilla del 7 de marzo de 2020 (2-2). Desde entonces, el Atlético sin su público ha obtenido 14 victorias, 5 empates y dos derrotas, con la de hoy, en su casa, con 39 goles a favor y 13 en contra.