El Barça marca el camino. Los azulgranas, en uno de sus partidos más complicados de la segunda vuelta, ganaron el viernes al Caldes (4-1) y la distancia con el Liceo se aumenta hasta los 9 puntos. Una brecha que no es tanta ya que los verdiblancos tienen dos partidos menos. Uno lo jugarán esta noche en Vic (Olímpic, 20.00 horas) y otro lo tienen que recuperar, todavía son fecha acordada, en Palafrugell. La carrera por el título de la OK Liga se va quedando sin metros, pero el conjunto dirigido por Juan Copa quiere hacer un esprint final y luchar hasta la línea de meta. Y esto pasa por ganar a un equipo rojiblanco, un histórico en apuros ya que ocupa la penúltima plaza de la competición doméstica.

Y es que hace no tanto que los enfrentamientos entre el Liceo y el Vic eran sinónimo de que había un título en juego. De hecho, durante mucho tiempo los catalanes fueron una especie de bestia negra del conjunto coruñés, encarnando un antítesis. Pero de eso ya hace unas temporadas y el Vic no ha podido mantener el nivel. Ahora su objetivo es no perder la categoría y necesita una reacción instantánea ya que con solo 10 puntos —3 victorias, 1 empate y 17 derrota—, el rival que tiene más cerca en la tabla, el Igualada, ya le dobla (20). En su casa siempre es más peligroso que fuera de ella y aunque hace ya casi dos meses que no gana, sus últimos resultados —exceptuando el 9-2 con el Reus— han sido muy ajustados, el último, la derrota de la semana pasada contra el Lleida (4-3), un aviso al Liceo si acude con relajación al encuentro.

Si uno se atiene a la clasificación y a los números, sin embargo, un abismo separa a ambos, los dos apuestos de la tabla, el Liceo segundo y el Vic, segundo por la cola. Uno el menos goleado, el otro el segundo que más goles encaja, casi el triple que su rival (32 por 95). Uno el tercer máximo realizador y el otro, el segundo que menos goles marca. Todo el Vic, de hecho, lleva 43 cuando Jordi Adroher, por ejemplo, ya ha conseguido el solo 31. La diferencia, por tanto, es enorme, pero hay que plasmarlo también sobre la pista. El conjunto dirigido por Juan Copa llega en un buen momento. En los últimos tres partidos —después de la derrota frente al Barcelona— ha marcado 19 goles y encajado 2. En esa misma línea, los verdiblancos, además de continuar su mano a mano con el Barcelona en la recta final de la OK Liga, seguirán con su puesta a punto de cara a otro de los momentos importantes de la temporada, la Liga Europea, para la que ya queda menos de un mes.