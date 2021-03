El jugador del Barcelona Jordi Alba aseguró que está en un buen momento, con una “alegría inmensa” de volver a la selección y sin querer hablar del futuro de Leo Messi.

“En el vestuario no hablamos de ese tema. Mi ilusión es que se quede. No hay duda de que ama al club, que vino de pequeño y se siente un barcelonista más. Ya comunicará su decisión cuando toque. No creo que sea bueno hablar cada día de Messi”, aseguró a los medios.

La “ilusión” de Jordi Alba es que su amigo se quede, pero pide respeto por su decisión. A nivel personal, aseguró estar en un momento “muy bueno” de su carrera. “Ahora me encuentro muy bien física y mentalmente”, destacó.