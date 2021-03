El viaje a A Coruña no le salió bien a los tres primeros clasificados de la OK Plata. Tenían, por tanto, compromisos muy complicados los equipos coruñeses de la categoría y lograron tres magníficos resultados. El Compañía de María se reenganchó a la lucha por la permanencia con su victoria por 4-3 frente al Sant Just, aunque continúa en la última posición. El Dominicos, que también sigue en puestos de descenso, se impuso al Vilafranca por 5-2 y el filial del Liceo frenó al Manlleu (1-1).

En Elviña los protagonistas fueron Álex Roca y Tomás Villares. Este último abrió el marcador con un penalti y aunque Borja López y Joan Pujalte le dieron la vuelta al marcador, Roca empató. Los últimos minutos fueron una locura. López volvió a adelantar a los suyos, pero Roca y Villares firmaron el 4-3 que da vida a los colegiales.

También cogió aire el Dominicos en Monte Alto. Y con un guió parecido hasta el 2-2. Primero marcó Payero para los de casa, Vázquez y Candamio remontaron y Añón firmó las tablas antes del descanso. Tras él, los de la Ciudad Vieja se fueron en el marcador con dos goles de Bruno Saavedra y otro de Martín Payero.

Por último, en el Agra el Liceo tenía la difícil misión de frenar al líder Manlleu. Y lo hizo con un héroe inesperado ya que el portero suplente Diego García salió para prácticamente secar a los catalanes, que se adelantaron por medio de Roc Pujadas. Los verdiblancos neutralizaron el tanto con un penalti transformado por Dani López.