El exfabrilista Nacho Matador (Gijón, 1986) es, junto a Lora, Álex Arias o Luis Morán, uno de los referentes del renovado Marino de Manel (integrante del Dépor campeón de 2000), que ha sido la revelación del grupo castellano-asturiano en la segunda vuelta. Llegó el técnico de Avilés al banquillo y lograron 17 puntos en 9 partidos, solo por debajo de los 22 del Burgos y tres más que el Dépor en el mismo tramo. De desahuciados a colarse en la pelea por la Primera RFEF. Nacho maneja el equipo y pone la calidad tras coincidir en el Fabril con Álex Bergantiños e incluso jugar una fase de ascenso a Segunda con el filial

¿Qué les ha dado Manel?

Estábamos en una situación muy mala, hundidos porque los resultados no llegaban y el equipo no funcionaba. Ni nosotros mismos pensábamos en llegar a esta fase, solo queríamos hacer los máximos puntos posibles. Manel nos cambió la cabeza, nos la limpió. La dinámica fue muy buena, con la sensación de ir partido a partido y no más allá. Así, poco a poco, nos fuimos levantando e hicimos una segunda vuelta espectacular. Llegamos muy bien a esta fase final.

¿Cambio también su fútbol?

Claro. Tácticamente desde el primer día nos mostró su idea. Ahora jugamos con defensa de cinco. Éramos débiles y ganamos en seguridad. De mediocampo para arriba tenemos buenos jugadores. Fue lo primero que cambió y el equipo creció mucho. Con calidad arriba y seguridad atrás hemos pasado a ser un equipo al que es difícil meter mano. El cambio ha sido brutal.

¿Ha seguido al Dépor en los últimos tiempos?

No mucho, no vi ningún partido. Esta semana ya estamos hablando sobre él con el míster, que lo está estudiando a fondo.

¿Qué les ha dicho?

Sabemos los jugadores que tienen. Es un equipo potentísimo, pero al final la Segunda B es muy complicada y no todo el mundo se adapta. Es lo que le pasó al Dépor. Es muy dura y los nombres no ganan partidos. Tuvo una época en la que le costó mucho y ahora, con Rubén de la Barrera, ha vuelto a coger esa dinámica buena. Nos esperamos un rival quizás no tan, tan dominador como se le pueda presuponer y con jugadores que, en cualquier momento, te la pueden liar.

A pesar de su buen momento, están lejos de la zona de ascenso. ¿Se acentúa la sensación de que les toca disfrutar algo inesperado?

Cuando llegó Manel, el objetivo era demostrar en cada partido que somos buenos, que no éramos ese equipo que fuimos en la primera vuelta. Y ahora es la línea a seguir. Es como cuando te salvas a falta de cinco o seis jornadas y dices: ‘ya que estamos aquí, vamos a soñar por todo’. No tenemos la presión de Dépor, Racing o Numancia. Ese fue el pensamiento que nos hizo llegar vivos y ahora hay que disfrutar y competir. No se puede comparar al Dépor con otros equipos, pero vamos a tener nuestras opciones. Somos peligrosos y al final ir de tapados nos puede ir hasta bien. Le ganamos en la segunda vuelta a equipos como el Burgos o el Numancia y no renunciamos a nada.

¿Imaginaba a su edad volver a jugar en Riazor?

La verdad es que para nada, jamás. Al conocer los subgrupos sabíamos que iba a ser difícil coincidir con el Dépor en la segunda fase. Fue una sorpresa que quedaran cuartos y bienvenido sea. Estaba todo el equipo deseando que el Deportivo no se metiese arriba para jugar ante ellos y, por suerte, así fue. Por nombre e historia era uno de los principales candidatos y ahora nuestro equipo está con mucha ilusión y ganas de jugar en Riazor.