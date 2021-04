El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, compareció con una imborrable sonrisa para celebrar su primer gran éxito profesional que le hace sentirse "super orgulloso de hacer historia" con el club donostiarra.

Imanol culminó la rueda de prensa oficial "en modo aficionado", con la camiseta y bufanda blanquiazul y ha cantado y gritado como un hincha más para celebrar el tercer título copero de la historia de la Real.

🤣 ¡¡IMANOL ALGUACIL SE PONE EN "MODO AFICIONADO" EN LA RUEDA DE PRENSA!!



🗣️ ¡¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa!! ¡¡Por todos los que sienten la Real!! ¡¡Vamos, Real!! ¡¡Aupa, Real!! ¡¡Vamos, Goazen!!#LaCopaMola🏆#FinalCopaDelRey pic.twitter.com/12PXPi58Ow — RFEF (@rfef) 3 de abril de 2021

"Es algo grande y lo quiero ofrecer a los médicos, enfermeros y a la gente que está en primera línea peleando, salvando tantas vidas, porque eso sí tiene mérito y también es para todos ellos. Falleció mi tío esta semana por covid, mi familia ha sufrido, hemos recibido un gran apoyo de mi pueblo... y se lo dedico también a todos", dijo emocionado Alguacil.

"He salido poco con mi mujer y sólo por el monte, en casa siempre con mascarilla... he estado insoportable en las últimas semanas y ellos han sido los primeros en los que me acordado", reveló Alguacil, que agradeció al presidente Jokin Aperribay y al director de fútbol Roberto Olabe su confianza.

Alguacil enfatizó que su equipo fue "justo merecedor de ganar la Copa" y aseguró que vivió la final "con tranquilidad porque les vi concentrados y trabajando muy bien aunque se jugaban algo muy importante".

Sí reconoció su intranquilidad en los 8 minutos de descuento ya que "el Athletic ha demostrado que en los balones colgados ha conseguido marcar goles en esos momentos".

Aseguró, sin embargo, que no le tembló el pulso en el penalti de Mikel Oyarzabal, después de habar fallado tres en 2021 el delantero eibarrés, porque "siempre aparece en las grandes ocasiones".