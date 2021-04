El jugador francés del Valencia Mouctar Diakhaby denunció ser objeto del insulto "negro de mierda" por parte del futbolista del Cádiz Cala durante el encuentro de este domingo en el Ramón de Carranza, el cual estuvo detenido durante media hora y se reanudó sin la presencia del 'che', que se quedó "hundido" en el vestuario.

Medié Jiménez recogió en su acta tras el encuentro de la jornada 29 de LaLiga Santander que Diakhaby, al ser amonestado en una trifulca, acusó a Cala de haberle llamado "negro de mierda". Sin embargo, el grave insulto racista "no fue percibido por ningún integrante del equipo arbitral", mientras el Valencia decidió abandonar el césped siguiendo al jugador francés.

Todo ocurrió a la media hora del encuentro en el Carranza, con 1-1 en el marcador. Sin el balón de por medio, de repente ambos jugadores se enzarzaron en una discusión que fue acumulando futbolistas y con Diakhaby más encendido que nadie. De la boca de Paulista se pudo entender ese "negro de mierda", mientras acompañaba al francés en su decisión de abandonar el terreno de juego.

Después de media hora de incertidumbre, el Valencia fue el primero en reaccionar de manera oficial y de apuntar a un incidente racista. "El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el Valencia en todas sus formas. No al racismo", escribió el cuadro 'che' en su cuenta oficial de Twitter, justo en el momento de la reanudación.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢



El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) 4 de abril de 2021

"Nuestro total apoyo a Diakhaby. El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar", añadió en otro mensaje el cuadro valenciano. Al acabar el partido, el capitán del Valencia, José Luis Gayá, confirmó la versión de su compañero y explicó el regreso al campo.

"Diakhaby nos ha dicho que le había insultado, un insulto muy feo racista, condenamos eso e íbamos con él. Luego nos han que podíamos perder los tres puntos o incluso más y Diakhaby nos ha pedido que saliéramos, pero él estaba hundido en el vestuario", dijo en declaraciones a Movistar Plus después de la derrota 2-1.

Por su parte, el Cádiz no se refirió a lo sucedido hasta que terminó el partido. Nada más terminar, Marcos Mauro dijo no saber lo que había ocurrido aunque definió a Cala como "un gran profesional y una "persona respetuosa" y el técnico, Álvaro Cervera, dijo en rueda de prensa que Cala le había negado cualquier insulto. "Cala insistió en que no había insultado. Somos un equipo leal y honesto y esas cosas no las hacemos. Es lo que puedo decir", apuntó.

Además, el Cádiz sacó un comunicado oficial en su página web, "en contra de cualquier situación de racismo o xenofobia, sea quien sea su autor". "No dudamos de la honestidad de todos los integrantes de nuestra plantilla, que son firmes defensores de la lucha contra el racismo, cuya actitud siempre ha sido ejemplar", dice la nota.

"La entidad no puede entrar a valorar los lances propios del juego entre los jugadores, y siempre exigimos una actitud de respeto y responsabilidad ante los contrarios. Trabajamos para que en nuestro fútbol no existan comportamientos xenófobos, con un 'No al Racismo' con toda su contundencia", termina.