La irlandesa Rachael Blackmore hizo historia ayer en el hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool, donde se convirtió, a lomos de Minella Times en la primera mujer que gana el legendario Grand National, cuya primera edición se disputó en 1839. Blackmore y Minella Times se impusieron en el Gran National por delante de Aidan Coleman, con Balko Del Flos y que estaba 100-1 en las apuestas; y de M.P. Walsh, con Burrows Saint.

En la larga historia de esta dura carrera, que se disputa con sus famosos 30 saltos a lo largo de cuatro millas y cuarto, nunca una mujer había logrado la victoria. La que más cerca estuvo de lograrlo hasta ayer fue Katie Walsh, que montando a Seabass acabó tercera en la edición de 2012. Pero Blackmore se empeñó en cambiar el rumbo de la tradición y condujo con maestría a Minella Times hacia la victoria

“No puedo creerlo. Ha sido sensacional. Tengo mucha suerte de estar montando. Es increíble. Ahora mismo no me siento ni hombre ni mujer; ni siquiera me siento humana”, dijo Blackmore nada más ganar a ITV Racing. Al referirse a su caballo, Blackmore, de 31 años y que esperó hasta los 26 para hacerse profesional, dijo: “Estuvo increíble y saltó de maravilla. Intenté esperar todo lo que pude. Cuando salté la última y le pedí un poco, estaba allí”.

El entrenador de Minella Times, Henry de Bromhead, afirmó que Blackmore “es brillante”. “Tengo mucha suerte de tenerla”, agregó De Bromhead.