El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, amenazó al Madrid con la posibilidad de no jugar su partido de semifinales de la Champions ante el Chelsea a consecuencia de haber querido formar un nuevo proyecto europeo con la Superliga dejando a un margen al actual ente continental.

“La clave es que la temporada ya ha comenzado, la clave es que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se lleve a cabo la semana que viene”, indicó Ceferin sobre el Madrid-Chelsea de la próxima semana. “Pero será un poco diferente en el futuro”, añadió el máximo responsable de la UEFA en declaraciones al canal ‘24 ur’ de Eslovenia, su país natal, dejando entrever diferentes modificaciones estatutarias para poder castigar a los disidentes. Además, Ceferin fue preguntado por las declaraciones de Florentino Pérez y dijo que si no quiere un presidente como él será “un mayor incentivo” para seguir en el cargo.