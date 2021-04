Después del susto del estreno parecía que ayer Rafa Nadal iba a darse un paseo para entrar a los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell. En media hora ya había ganado el primer set, sin ceder ni un juego, aunque después volvió a “sufrir mucho” para imponerse al japonés Kei Nishikori por 6-0, 2-6 y 6-2.

El 11 veces campeón en Barcelona no está como querría pero sigue en juego y formará parte del póquer de ases del torneo que están en cuartos de final junto a Stefanos Tsitsipas (5º mundial), Andrey Rublev (7º) y Diego Schwartzman (9º), además de Pablo Carreño (13º), que en el último partido derrotó a Bernabé Zapata (6-4 y 6-3).

“He dado un paso adelante importante y he jugado mejor que ayer, aunque necesito seguir mejorando. Ese es mi reto y lo asumo. Creo que estoy en el camino, pero debo seguir trabajando”, decía minutos después de deshacerse de Nishikori, en un partido con un tercer set que admitió “haber sufrido mucho”.

Montecarlo y la derrota con Rublev siguen revoloteando en su cabeza. El contundente inicio ante Nishikori le duró poco. En cuanto el tenista japonés le arrebató el primer juego a los 49 minutos, el partido dio un vuelco que llevó a Nadal a ceder el segundo set y empezar el tercero con mucha inseguridad.

Nadal se encontró con un 0-40 en el primer juego y un cuarto break point en el tercero que le pusieron contra las cuerdas. “El segundo set se me ha escapado con los dos breaks y en el tercero me ha costado. He sufrido mucho, pero lo he luchado hasta el final”, decía orgulloso. “Necesito seguir mejorando y superar los momentos complicados. Mañana tendré una nueva oportunidad”, explicó Nadal, que se cruzará con el británico Cameron Norris.

Llega la ‘Next Gen’

En la parte baja del cuadro, Stefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie, liderará a la nueva generación de tenistas que han copado los cuartos de final con las victorias del canadiense Felix Auger-Aliassime, 20 años, ante su compañero y compatriota Dennis Shapovalov (6-2 y 6-3); el ruso Andrey Rublev, 23 años, que se impuso a Albert Ramos (6-4, 6-7 (4) y 6-4) y el italiano Jannik Sinner, 19 años, que eliminó a Roberto Bautista (7-6 (9) y 6-2). Tsitsipas es el reciente campeón en Montecarlo; Rublev lleva acumulados seis torneos y Sinner llega tras alcanzar la final de Miami.