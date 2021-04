Japón se encuentra desde el domingo en un “corto y concentrado” estado de emergencia en Tokio, Osaka y las áreas próximas en un intento de limitar al máximo la pandemia de coronavirus, cuando el país se encuentra a tres meses de organizar los Juegos .

El impacto de la pandemia en Japón no ha tenido nada que ver con el de otras grandes economías. Las cifras de contagiados en el país desde el inicio no han superado el medio millón de personas y las muertes no llegan a las 10.000. Pero el estallido de la cuarta ola y la aparición de más variantes del virus han hecho repuntar los casos a cifras que no se veían desde enero, lo que ha generado alarma.

En este escenario de incertidumbre, la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto volvió a asegurar que la organización no se plantea la cancelación. “Seguimos con el deseo de regresar a la normalidad cuanto antes y de conseguir unos Juegos seguros para todos”, recalcó.