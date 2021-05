Julia Benedetti no pudo revalidar su título de campeona de España de skate en la modalidad de park en una emocionante final en la que solo 34 centésimas separaron a las dos primeras. Con 40.67 terminó la nueva ganadora, Naia Laso, y con 40.33 lo hizo la coruñesa. No era la única representante de la ciudad en la lucha por las medallas y también se quedó a las puertas del objetivo, que era subir al podio, Valentina Planes, que fue cuarta. La prueba repartía puntos para los Juegos Olímpicos de este verano, pero esto no merma las opciones de estar en Tokio de Benedetti, ya que ella ya no podía sumar puntos del Nacional porque ya los había acumulado de la temporada pasada. En mayo, en Iowa, la joven rider tendrá su próxima oportunidad en el Dew Tour, donde defenderá su decimoctava posición en el ranking mundial para intentar incluso mejorarlo para asegurar su presencia olímpica.

El Skatepark de Camas acogió durante todo el día la mejor competición del panorama nacional que volvía con un formato renovado tras las tres ediciones del Circuito Nacional que tuvieron lugar en los años 2017,2018 y 2019. Al final, en categoría masculina, el skater de Móstoles Danny León, se llevó el oro con una gran ronda en la final valorada por los jueces con un 69.33. En segundo lugar finalizó su compañero de selección Jaime Mateu y la medalla de bronce fue para Pablo Carranza.

En categoría saltó la sorpresa porque Benedetti era la gran favorita y se vio superada por la representante vasca, de tan solo 12 años. A lo largo del día, tanto en las rondas preliminares como en las semifinales, ambas ya habían demostrado que todo se resolvería en un mano a mano entre ambas. El podio lo completó Gadea Moja, que le ganó el duelo a la otra coruñesa de la final, Valentina Planes, que pese a su juventud también demostró tener ya buenos trucos. El nivel de la final fue bastante alto, de hecho, en ambas categorías. Y destacó la juventud de la mayoría de los participantes, lo que augura un gran futuro para una disciplina en auge. En categoría femenina, ninguna de las ocho que disputaron la final era mayor de edad.