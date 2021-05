Ya se venía vislumbrando en cada comparecencia, sobre todo desde que el equipo superó los peores momentos de la temporada para llegar a mayo con dos títulos en disputa, pero a una semana del final no solo no se han rebajado las insinuaciones, sino que los mensajes de Zinedine Zidane señalan cada vez más claramente que su camino se dirige hacia la puerta de salida del Madrid.

Antes de visitar hoy al Athletic Club, con la obligación de ganar para evitar que el Atlético se pueda proclamar campeón de la Liga, Zidane fue dejando en rueda de prensa las habituales señales dubitativas sobre sus futuro: “Puedes pensar que cuando yo lo dejo, lo hago porque me quito la responsabilidad o porque se complicaron las cosas, pero no me fui por eso. Todo lo que hago, lo hago a tope y llega un momento en el que hay que cambiar”, discurrió Zidane “Hay momentos donde tienes que estar y otros en los que se acabó y tienes que cambiar”, insistió.