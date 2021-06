Paula Badosa avanza a cuartos de final de Roland Garros después de superar ayer a la checa Marketa Vondrousova, número 21 del mundo (6-4, 3-6, 6-2), y buscará prolongar su hazaña ante la eslovena Tamara Zidansek.

Badosa necesitó tres sets y casi dos horas de juego para doblegar a la finalista del torneo en 2019. Vondrousova comenzó rompiendo en el parcial inaugural (3-1), aunque la española respondió con un contrabreak y un nuevo quiebre en el noveno juego que le permitieron adjudicarse la manga.

La tenista checa logró igualar la contienda después de un parejo segundo y todo tuvo que decidirse en el tercer parcial. En él, el intercambio de roturas inicial benefició a Badosa (1-4), que posteriormente sobrevivió a dos bolas de break en contra antes de finiquitar el duelo.

La jornada de ayer se saldó con el abandono del suizo Roger Federer, pese a haberse clasificado la víspera tras derrotar al alemán Dominik Koepfer, para no “forzar” demasiado a su cuerpo y descansar. “Después de valorarlo con mi equipo, decidí retirarme de Roland Garros. Después de dos operaciones de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y me asegure de no forzar demasiado rápido en mi camino hacia la recuperación”, señaló el suizo en un comunicado.