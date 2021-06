Xavi Hernández, el exjugador del Barcelona y el actual entrenador del Al Sadd, aseguró este jueves que no ha hablado con el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, "durante los últimos meses".

"Yo en el mercado estoy siempre. Tengo muy buena relación con Laporta, al final él está para tomar decisiones y no he podido hablar con él ni con nadie de la junta directiva últimamente. Han decidido seguir con un entrenador que tiene contrato, que es Koeman y es una leyenda, y hay que respetarlo", dijo al ser preguntado -en la presentación de su campus de verano en el Santander Work Café del paseo de Gracia- si le sorprendió que el Barça no le llamara este verano. De todas maneras, sentenció que "es un sueño y una ilusión volver al club" de su vida. "Pero no tengo ninguna prisa, aunque estoy preparado y así lo siento", añadió.

"Yo no me desmarqué de nadie porque no me marqué con nadie. Ya dejé claro que no sería activo en las elecciones del Barça", dijo sobre su relación con el candidato Víctor Font en las últimas elecciones. "Tengo muy buena relación con Font y con Laporta y no creo que me haya perjudicado que erróneamente se me haya relacionado con una candidatura", consideró.

Respecto a si le molestó que hubiese ciertas opiniones que dudaban de si estaba preparado para entrenar ahora al Barça, Xavi dijo que, de forma errónea y por desconocimiento, se dice que "la liga de Catar y la Champions asiática tienen menos nivel del que realmente hay, y este está a medias entre la Primera y la Segunda División españolas". En este sentido, avanzó que su idea "no es hacer un paso previo de entrenar al Barça B antes de hacerlo con el primer equipo", porque él actualmente ya está entrenando en la élite del fútbol.

Xavi también admitió que habla a menudo con jugadores del Barcelona como Ter Stegen, Sergi Roberto, Leo Messi o Sergio Busquets, "pero no de estos temas". Además, sobre Busquets dijo que si fuese el seleccionador español le esperaría "para la Eurocopa" a pesar del positivo por coronavirus. Sobre este tema también opinó que "todos los jugadores de todas las selecciones que van a la Eurocopa se hubiesen tenido que vacunar".

También opinó sobre el futuro de Leo Messi en clave azulgrana: "Por todo lo que está pasando yo creo que Messi continuará, pero es su decisión y se ha ganado el derecho a decidir porque para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol".

Y sobre su campus de verano, cuya nueva edición fue presentada este jueves, explicó que la idea fue de su padre y sus hermanos "y ha ido creciendo", y que tiene como propósito "disfrutar y promover los valores del deporte". El campus está patrocinado por el Banco Santander, tiene la sede en El Collell (Banyoles) y cuenta con 300 niños y niñas: "Les digo que ojalá que puedan llegar al máximo nivel en el fútbol, pero también que en la vida hay muchas más cosas que el fútbol y que no se deben frustrar".

Una de las estrellas actuales que pasó por el Campus Xavi en el pasado fue Alexia Putellas, actual campeona de Europa con el Barcelona. "Es una maravilla ver jugar a todas estas jugadoras que han hecho historia", sentenció el exfutbolista azulgrana.