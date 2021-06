La exitosa historia de Valencia como sede de la Copa América (2007 y 2010, puede decirse que la edición de 2007 es una de la más exitosas de la historia), su existente infraestructura, lista para usar y a medida para la competición han hecho obvio posicionar a Valencia como potencial sede de la próxima edición.

El proceso para obtener el derecho exclusivo de poner a Valencia como candidata a acoger la próxima Copa América se ha desarrollado entre Francesco de Leo, Niccolò Porzio di Camporotondo (Kaufman & Partners/H2O Riders Science & Management) y Carlos de Beltrán (Real Club Náutico de Valencia). A inicios del 2021, se preparó documentación para posicionar a Valencia como posible sede para la próxima edición en caso de que Auckland no se confirmara de nuevo. El gobierno neozelandés y Emirates Team New Zealand (ganadores de la 36ª Copa América) tenían un periodo de negociación de 90 días para acordar la continuidad de Auckland. El grupo consideró que no era apropiado elevar la iniciativa a la administración local, regional y nacional antes de que dichas negociaciones terminaran. Estas negociaciones han terminado este viernes.