Se acabó. O no. A la espera de escuchar la voz de Lionel Messi, este 30 de junio terminaba su vinculación con el Barcelona. El temido momento ha llegado. Oficialmente, el capitán del Barça está libre en el mercado, aunque tácitamente lo estaba desde hace seis meses, cuando empezó el plazo que permite que futbolistas que acaban contrato y clubs que estén interesados en ellos puedan establecer negociaciones.

“Tranquilo”, dijo Joan Laporta como mayor novedad del día. Tranquilo está el presidente del Barça sabiendo que tiene el sí de Messi, aunque preferiría ver la firma dibujada en el contrato. El club ha cedido la iniciativa al futbolista para que diga cuándo le complace anunciar la continuidad.

No se advierten síntomas de preocupación en las oficinas del Camp Nou, por más que Messi ya no pertenezca al equipo ni exista un papel que le retenga en el Barça como el verano pasado. Al club le consta la voluntad del capitán de continuar. El retraso se debe, según fuentes de la entidad, a la redacción del contrato.

La interferencia americana

Muy sensible al estado de opinión de su país, donde no goza de un fervor unánime y donde ha sido mucho tiempo acusado de un presunto desapego, básicamente por no haber conseguido títulos con la selección, Messi era partidario de retrasar la noticia a la conclusión de la Copa América. Será el 11 de julio, cinco horas después de la final de la Eurocopa. O, tal vez, antes si Argentina cae eliminada, algo que tendría visos de tragedia.

En Barcelona llegó el día final y Messi no se ha ido. Ni desea irse, como lo expresó en agosto de 2020 a través de un burofax frío y aséptico que sumió al barcelonismo en una depresión, ya abierta con el 2-8 de Lisboa. Consumida una temporada sin que el Barça haya sumado más que un título menor, la Copa del Rey, Messi no ha repetido aquella voluntad de querer abandonar Barcelona. Tampoco se conoce que ningún club estuviera al acecho y haya negociado con él un supercontrato. Nadie tiene el dinero suficiente en épocas de penurias pandémicas.

Este contrato será el más complicado. Ya eran complicados de por sí todos los anteriores, y más lo es ahora, cuando se van a establecer los términos del final de su carrera y los de su futura vinculación a la entidad. Además, las cantidades sufren una rebaja, lo que siempre dificulta el pacto, y la periodificación en el tiempo de la ficha para salvar el límite salarial que ha fijado LaLiga para el Barcelona.