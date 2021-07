La inestabilidad en la portería del Deportivo en los últimos años se puede trasladar al resto de puestos de la plantilla. Han pasado muchísimos guardametas por Riazor, pero es que el número de jugadores de campo también asusta. No es ni más ni menos que el contexto general de equipo caído en picado. Como consecuencia de esa inestabilidad ha habido cambios en todas las posiciones. En la portería también, pero no la distinguiría de la anormalidad que ha sufrido todo el equipo.

El fichaje de Ian Mackay me parece francamente acertado por todo. Creo que es un perfil muy adecuado para la portería del Deportivo por todo, por la edad y, principalmente, por su nivel. No es el modelo de portero que se busca actualmente en la élite, de mucha altura y envergadura. Es más de la vieja escuela, correcto con los pies y, sobre todo, muy rápido, ágil y con jerarquía sobre la defensa. Teniendo en cuenta la categoría en la que va a competir, me parece muy apto para la Primera RFEF. Si mantiene el nivel que mostró la temporada pasada en Segunda con el Sabadell, me parece un portero muy atractivo. Ha jugado en equipos con la exigencia de pelear a grande en estas categorías, no a pequeña, y eso también es importante. Además, tiene el plus de que vuelve a su casa. Me parece un acierto para el Dépor.