El piloto español de Alpine Fernando Alonso realizó una valoración muy positiva del novedoso sistema de calificación al sprint, estrenado este sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña, y destacó su salida, que fue "muy agresiva" tras adelantar seis posiciones en la primera vuelta.

Relacionadas Verstappen gana en Silverstone la primera clasificación al sprint

El asturiano, que finalmente saldrá séptimo este domingo, se mostró muy contento con su actuación. "Ha sido una salida muy agresiva, de la posición undécima a la quinta. Luego estábamos un poco fuera de nuestra posición, éramos demasiado lentos siendo quintos y hubo que dejar a los McLaren que se fuesen y luego concentrarse en Vettel. Salimos séptimos y es una crono normal hubiéramos salido el 11º. Ha sido bueno", dijo Alonso en declaraciones a DAZN.

El bicampeón del mundo subrayó que el resto de piloto "iban frenando bastante pronto". "En muchas carreras, como en Bakú, ya he adelantado por el interior y no sé si es que tenemos más confianza en la primera vuelta que algunos de nuestros rivales. Es verdad que solemos aprovecharlo y en las primeras curvas hubo bastante acción", analizó Alonso.

"Recuperamos posiciones y al estar fuera de donde teníamos que estar, al final los neumáticos tenían más degradación. Tuvimos que aguantar a Vettel, al final (el nuevo sistema de calificación) es una Q4, como digo yo, y estoy contento por esto", añadió.

Preguntado por cómo fueron los primeros adelantamientos, Alonso dijo que tuvo la "intención" de salir "por fuera en la primera vuelta". "Pero no me hizo falta salir de la pista para adelantar, que es lo que me han hecho a mí hasta ahora. Estaba claro que yo no iba a levantar el pie", afirmó.

"Me lo pasé bien en la primera vuelta y luego bastante regular. Para vosotros fue una 'sprint race' pero para mí fuera un maratón. Pensaba...¡no acaba nunca esta carrera con tanto defenderse!", admitió.

Por último, preguntado por las opciones para este domingo, el ovetense apuntó que tienen "poca energía en estos circuitos tan largos". Cuando tenemos un coche detrás un pelín más rápido en las rectas, sabemos que tarde o temprano vamos a caer y a veces es casi más eficaz dejarles pasar pronto porque si no entras en un bucle y se acaba la batería pronto", zanjó.

Sainz: "No era donde quería estar"

El piloto español de Ferrari Carlos Sainz reconoció haber disfrutado de la novedosa 'sprint race' como sistema de calificación en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero afirmó que "no era donde quería estar" después de haberse quedado el último tras sufrir un choque de George Russell (Williams).

"Hemos tenido un problema en la salida que nos ha costado un par de posiciones y luego hemos intentado recuperar pasando a Russell. Entonces ha sido cuando él ha cometido un error bastante claro y grave, me ha costado la carrera y casi un accidente", indicó el madrileño.

"Ha sido una carrera al sprint -y nunca mejor dicho-, al contraataque y de último clasificado he podido llegar el undécimo. Hemos remontado en 17 vueltas todo lo que hemos podido pero desgraciadamente no me ha gustado mucho. Me he divertido, pero no era donde quería estar", admitió.

Preguntado por el error de Russell, el de Ferrari manifestó que "se ha visto muy claro". "Russell ha perdido el control del coche, se le ha ido por atrás, no lo tengo muy claro, y me ha echado fuera de la pista. Hemos visto penalizaciones por cosas menores, como en Austria, y no entiendo que haya terminado la carrera por delante mía con el error que ha cometido", apuntilló.

Te puede interesar: Deportes Así queda la parrilla de salida de F1 para el GP de Gran Bretaña

"Está claro el riesgo que conlleva pero también esta 'sprint race' nos ha dado la posibilidad de remontar ocho o nueve posiciones. El objetivo para este domingo es acabar entre los siete o cinco primeros y todavía nos queda la mitad del trabajo por hacer", espetó.

Por último, en relación al formato, Sainz dijo que quien debe dar su opinión son los seguidores. "Me he divertido, cómo no iba a hacerlo si pasé del último puesto al undécimo, pero no sé cómo habrá sido por la televisión. Los que tienen que juzgar son los aficionados, que son para quienes se ha creado este formato", finalizó.