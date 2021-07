Jorge Campillo será el sustituto de Rahm, positivo por COVID. Pero hay un problema detrás, el siguiente jugador en el ránking es el gallego Santiago Tarrío y no Jorge Campillo.“El error es nuestro, no podemos ocultarlo”, admite Gervás. “Tenemos que entregar una lista previa con los posibles jugadores olímpicos. Nosotros confeccionamos esa lista sobre el mes de marzo con cinco nombres entre los que no estaba Tarrío. En ese momento no estaba cerca de los primeros puestos”.