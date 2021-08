Cinco días después de confesar que tenía "dulces sueños" con la renovación de Lionel Messi, Joan Laporta pasó una de sus peores pesadillas como presidente del FC Barcelona. No solo la de despedir al icono contemporáneo del club azulgrana, al hombre récord de todos los apartados futbolísticos, sino la de tratar de explicar los motivos de su marcha, por más que ya hubiera acabado su contrato el pasado 30 de junio. El trago de comparecer se agravaba por el hecho de que el propio Laporta y todas las esferas del club daban por renovado al delantero argentino y a punto de firmar el nuevo compromiso final. Y todo se rompió a última hora.

"Hemos recibido una herencia nefasta y los números son peores de lo que podíamos suponer", ha expuesto Laporta, achacando además a las restricciones de la masa salarial impuesta a la Liga no daba cabida a la inscripción de su estrella pese a que hubiera rebajado su salario. "Cuando hemos conocido a fondo la situación del club y no querríamos poner más en riesgo a la institución. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió la masa salarial y no hemos tenido tiempo de reconducir esta situación". Laporta ha anunciado unas pérdidas de 487 millones del último ejercicio.

"Teníamos que tomar una decisión y la he tomado", ha señalado el expresidente que ha señalado que han adelantado el Barça posMessi dos años. "Hace dos dos días que llegué a la conclusión que eso ya no daba por más", ha explicado, cerrando la puerta a reconducir la situación. "Esta negociación ha concluido. No quiero generar faltas esperanzas. El Barça está por encima del mejor jugador del mundo, no voy a hipotecar el Barça por nadie. Tenemos una motivación añadida, no solo la junta sino entrenadores y jugadores. Si el 'fair play' sigue cerrado el jugador necesita un tiempo para ejecutar otras opciones". No ha querido entrar a valorar si un cambio de criterio, menos restrictivo, de Javier Tebas, cambiaría el partido. "Hay muchas hipótesis, se habla de que esto es una estrategia para Tebas. Pienso en no dar falsas esperanzas, como he dicho, y si estoy compareciendo aquí es para dar esta triste noticia al barcelonismo".

Laporta, en las presentaciones de Memphis y Emerson, repetía que la renovación "Os decía que progresa adecuadamente porque parecía que LaLiga iba a ampliar el 'fair play' y habíamos llegado a un acuerdo con el jugador. Estábamos esperando. Pero hay un momento en el que te tienes que plantar. No se podía seguir con esto y teníamos que tomar una decisión. No ha aclarado en su intervención si ha hablado con el jugador. "Leo no está contento. Él quería quedarse y nos lo trasladó, por este motivo no está contento. Me gustaría decir que el Barça es su casa, Messi ha engrandecido a la institución y al club. Siempre le estaremos agradecido".

Durante la rueda de prensa le han leído el tuit que había mandado Tebas, en el que negaba que el acuerdo con CVC hipoteque medio siglo al club. "Hola Javier. Esta operación, como bien tú sabes, conlleva cierto riesgo que no quiero asumir como presidente del Barça. Las operaciones a medio siglo no debemos hacerlas. Además, queridísimo Javier, el 10% de LaLiga tiene un valor mucho mayor", le ha contestado al presidente de LaLiga.

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 6 de agosto de 2021

La regla del 4 a 1

El mandatario barcelonista ha relatado la fórmula que debía seguir el club para cumplir con el 'fair play'. "Para que os hagáis una idea es que el límite salarial que podríamos afrontar es con la regla 4 a 1. Para tener 25 millones de salario tenemos que liberar 100. Eso son muchos jugadores". Pese a no poder inscribir a Messi, Laporta confía en poder hacerlo con Emerson, Memphis, Eric Garcia y Agüero. "La masa salarial sin Leo será del 95% de los ingresos totales del club. La cifra adecuada es el 60-65%. Esto significa que los nuevos fichajes, al tener fichas menores a la del delantero, podrían ser inscritos. Pero, aunque ya lo estamos haciendo, habrá que reducir más esta masa".

Laporta ha usado en la rueda de prensa una de las frases más usadas desde el club este verano: "La plantilla no está cerrrada, el mercado termina el 31 de agosto y pueden pasar muchas cosas".