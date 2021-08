El Madrid subió su oferta por el jugador francés Kylian Mbappé al ofrecer 180 millones de euros por su fichaje, 20 más de los que inicialmente habría propuesto la entidad blanca, cuya subida se desglosa en 10 millones más otros 10 correspondientes a diferentes variables en concepto de objetivos.

Según informa la edición digital del diario francés Le Parisien, el Paris Saint Germain estudia la nueva oferta de los merengues, que han dado un paso al frente ante la negativa inicial de los franceses a su primera propuesta de hace un par de jornadas. La respuesta de su director deportivo, Leonardo fue que los 160 millones eran insuficientes, además de criticar las formas del conjunto blanco.

De ahí el nuevo movimiento de Florentino Pérez, que ha ofertado 170+10 millones de euros sobre un jugador, cuyo deseo, según la información de este medio, está cada vez más cerca de abandonar el Parque de los Príncipes. En el caso de no llegar a un acuerdo entre las dos entidades, el jugador quedará libre el próximo mes de enero.

En esta circunstancia, y dada la cláusula de 35 millones de euros que deberá pagar el PSG al Mónaco en compensación por su traspaso, el club presidido por Naser Al-Khelaifi habría recuperado la totalidad de su inversión por el internacional francés hace cuatro temporadas, al margen de su rendimiento deportivo sobre el césped durante este casi último lustro.

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que han sido “muy claros” respecto a una posible salida de Kylian Mbappé en este mercado de fichajes y dijo que no van a cambiar de postura si la oferta del Madrid sigue por debajo de los 220 millones.

“Fui muy claro, siempre hemos sido muy claros. No vamos a repetirnos cada vez, no vamos a cambiar de postura”, dijo Al-Khelaifi ayer tras el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-22. “Todo el mundo lo sabe, la posición con Mbappé no ha cambiado”, reiteró, convencido incluso de que se quedará y podrán renovarle, a pesar de que ya ha comunicado su negativa a seguir.

El Real Madrid, que ofreció 160 millones de euros en su primera oferta por el internacional francés, ha subido la cantidad hasta los 180 millones (170+10 en variables) en una segunda oferta realizada ayer, según informó la edición digital del diario Le Parisien.

El PSG le ofreció 25 millones al año

El PSG propuso hace dos meses a Kylian Mbappé subirle el sueldo hasta los 25 millones de euros anuales netos, según L’Équipe, para que firmara una prolongación de su contrato por cuatro temporadas, hasta 2026, pero el internacional francés no lo aceptó. El diario deportivo dio detalles en su página web de la oferta a la que se refirió el director deportivo del club, Leonardo, cuando en una comparecencia ante varios medios contó que le habían hecho a Mbappé una propuesta “al nivel de los otros jugadores top e incluso se había mejorado recientemente”. Esos 25 millones de euros anuales netos hubieran significado para el club francés desembolsar prácticamente tres veces esa cantidad si se incluyen los impuestos y cotizaciones, ya que al ser un jugador francés que no se puede beneficiar de la prima de impatriación, un dispositivo fiscal que permite deducir un 30% en Francia de los ingresos a los que llegan del extranjero. Pero aun así Mbappé dijo que no, según L’Équipe, porque consideraba demasiado comprometerse por cuatro temporadas más. El club lo intentó de nuevo hace unos días y le sugirió que firmara por dos años más, hasta 2024, pero tampoco lo aceptó. Al joven delantero le parecía bien jugar esta temporada en París con Neymar y Lionel Messi. Sin embargo, ya desde finales de la pasada su entorno había dado a entender a Leonardo que no quería renovar su contrato, que termina en junio de 2022.