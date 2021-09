Han tenido que pasar 36 años para que los monoplazas de Fórmula 1 vuelvan a rugir en el circuito de Zandvoort. Max Verstappen lo ha hecho posible. Pero el piloto neerlandés no se conformaba con devolver el espectáculo a sus paisanos. Quería regalarles una victoria épica. Las gradas del circuito, inundadas de banderas y bengalas, teñidas de un intenso naranja, le llevaron en volandas hasta su objetivo. Mad Max provocó el delirio colectivo con una exhibición y recuperó el liderato del Mundial, ahora con tres puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

El piloto de Red Bull, que arrancó en la pole por séptima vez, puso tierra de por medio tras una salida prodigiosa y ni las estrategias de neumáticos, ni la presión de Hamilton impidieron que se anotase su séptimo triunfo en 13 grandes premios. Verstappen, que a sus 23 años está llamado a hacer historia, sigue avanzando implacable hacia el título. “Lo he dado todo, a tope, he apretado todo lo que he podido. Pero Max era demasiado rápido para nosotros”, concedió ayer Lewis, que no piensa rendirse.

En un trazado difícil, en el que los errores se pagan muy caros, Fernando Alonso protagonizó otra de sus salidas de ciencia ficción y arriesgó al límite para ganar dos posiciones. El sábado ya avisó que habría que ser “muy agresivo de entrada”. Y lo cumplió con un soberbio doble adelantamiento a su compañero Esteban Ocón y Giovinazzi, con el que llegó a tocarse. “Fernando es extremadamente lento”, soltó por radio Ocón, a su estela. “Yo también puedo ser rápido pero toca conservar gomas”, contestó desafiante el asturiano.

Verstappen arrancó como una exhalación, evitando el peligroso cuerpo a cuerpo con Hamilton y en solo dos vueltas, rodaba ya con más de dos segundos de ventaja. Su rival apostó entonces por una estrategia a dos paradas, obligándole a seguir su ejemplo. Mercedes intentó una jugada de dos contra uno, manteniendo en pista a Bottas, pero Max no cayó en la trampa y superó al finlandés.

La acción en pista se estabilizó. No hubo ningún coche de seguridad como muchos esperaban. Tras 40 vueltas, Hamilton intentó un nuevo undercut a Verstappen, que replicó con una parada récord y regresó a pista por delante del heptacampeón, encarando la recta final con margen para dosificarse y cruzar la meta por delante de los dos Mercedes.

Sainz tuvo problemas para aguantar el ritmo en las últimas vueltas y no pudo contener a Alonso, que le arrebató la sexta plaza tras un bonito pulso. “Ha sido una carrera muy rara. Desde la segunda o la tercera vuelta ya veía que no tenía ritmo y que el coche se deslizaba mucho más que en los entrenamientos libres y mucho más que en la calificación. Iba desgastando mucho neumático para aguantarle el ritmo a los de delante”, comentó el madrileño. Hubo, sin embargo, una pequeña alegría. Ferrari le ha arrebatado el tercer puesto en el Mundial de constructores a McLaren.