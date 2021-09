El canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, pasó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos al vencer por 6-3, 3-1 y retirada del español Carlos Alcaraz, que tuvo que abandonar por lesión.

Con el 2-1, en el segundo set, y el saque en poder de Auger-Aliassime, Alcaraz pidió la presencia del fisioterapeuta al sentir molestias. Luego quiso seguir, pero con el marcador en 3-1 a favor del canadiense, Alcaraz, de 18 años, exigido en los dos partidos anteriores, que los llevó a cinco sets, no pudo seguir y se retiró cuando buscaba sus primeras semifinales de un Grand Slam.

Mientras que Auger Aliassime, que juega su cuarto Abierto, disputará sus primeras semifinales de un Grand Slam y lo hará frente a Medvedev, segundo favorito, que venció por 6-3, 6-0, 4-6 y 7-5 a Van de Zandschulp.

El partido, que comenzó con el saque en poder del canadiense, lo mantuvieron sin problemas hasta el sexto juego cuando Alcaraz se puso 15-40 abajo y, aunque salvó tres pelotas de break, al final en la cuarta no pudo evitar la primera rotura del partido. Eso fue todo lo que necesitó el canadiense para mantener el suyo el resto del camino después que en el noveno remontó un 0-40 con seis tantos seguidos y asegurarse la primera manga que duró 44 minutos.

El segundo no comenzó bien para Alcaraz que vio cómo en el primer juego perdía su servicio y, a partir de ahí, también se le iba la confianza en su juego. Luego llegaría el 2-1 del español que mantuvo su servicio, pero tocado ya no pudo responder al saque de Auger Aliassime. Alcaraz no pudo seguir y dijo adiós a un Abierto en el que ya hizo historia, a pesar de la retirada, envuelto en una gran ovación por parte de los aficionados.