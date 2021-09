Eduardo Camavinga afirmó que escapar de la guerra junto a su familia le ha hecho “más fuerte” y se declaró “motivado” para competir junto a Casemiro, Modric y Kroos por un puesto en el once en su presentación como nuevo jugador del conjunto blanco hasta 2027. “Mi familia me ha ayudado mucho y, cuando juego, juego por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte”, recalcó el francés.

Camavinga explicó que en la decisión de fichar por el Madrid no pensó en el dinero. “Es poder cumplir un sueño desde pequeño, no me lo pensé. Estoy contento. Ha sido una elección muy pensada”, explicó. Con la humildad y el propósito de “aprender”, intentará convencer a Ancelotti. “Tal vez necesite un poco de adaptación, pero ahora mismo me siento preparado”, indicó.