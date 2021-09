El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que comparte el "sueño" de que la capital sea sede de unos Juegos Olímpicos, si bien considera que "no es prudente" lanzar una candidatura "sin consenso con el resto de administraciones ni complicidad con los madrileños".

"No se ha tomado la decisión de presentar formalmente la candidatura para 2036. Si varía, será sobre la unidad con el resto de instituciones y con la complicidad con el resto de madrileños. Sin haberlo testado creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura. En este momento no se ha tomado la decisión, porque hay que ser muy prudentes; debemos tener unas mínimas garantías de éxito", ha declarado ante los medios de comunicación durante su visita al zoo de Madrid.

Se trata esta de la primera reacción del primer edil madrileño a las palabras de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien afirmaba este martes que la ciudad aspirará a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036. "Sí, sí va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos", aseveraba. Sin embargo, momentos después, fuentes de Alcaldía negaban "que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036". "Coincido con ella en que son un sueño y una aspiración que compartimos los madrileños", ha apuntado este miércoles el alcalde madrileño, quien considera que "Madrid merece ser sede" de unos Juegos, pero que "en estos momentos no hay una decisión tomada", una decisión, ha precisado, "que es de país".

Así, ha subrayado que "para poder tomar una decisión formal, es imprescindible que el Gobierno del Ayuntamiento lo acuerde, pero además que haya un enorme consenso político y social", pues "no se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos lo sepan, sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad o de la Nación".

Y es que entiende que "no puede generar falsas expectativas o crear desilusión por las tres candidaturas fallidas". Apuesta Almeida por "armar un proyecto que sea sólido, y contar con la complicidad, antes de lanzarse a la aventura, de las administraciones, COI, y de los grupos municipales". "Solo cuando haya unidad, que asumamos que es un proyecto de país, estaremos en disposición de decir que vamos a presentar esa candidatura", ha apostillado.

Además, ha recordado que en el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos se recoge que "desde el consenso se buscará reactivar el sueño olímpico", pues es "muy difícil si no hay consenso, no porque no lo pueda haber, sino porque aún no se han puesto en contacto con los grupos, COI o Gobierno. "Podría presentarse candidatura al 2036 pero en estos momentos no se ha tomado esa decisión", ha reiterado durante su intervención.

Aún no ha hablado con la vicealcaldesa, pero Almeida confía en que "como siempre" llegarán "a un acuerdo". "Si tenemos que tomar la decisión de optar a ello, lo haremos. El equipo de Gobierno actúa unido, y si perciben que no hay esa unidad, será muy difícil lanzar esa candidatura", ha finalizado.