El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció el "justo" triunfo del Deportivo Alavés (1-0) en el inicio de la jornada 7 en la Liga Santander y asumió toda la "responsabilidad" de la primera derrota de la temporada tras un partido "muy bueno defensivamente" de los vitorianos.

"En principio, el partido que hizo el Alavés defensivamente fue muy bueno, nosotros hemos ganado muchísimos partidos de esa manera. Un equipo en grupo trabajando así no es fácil superarlo, ya nos pasó con el Espanyol y con el Oporto. En cuanto a actitud e intensidad no hubo un reclamo por esa falencia, pero sí nos faltaron ideas para transmitirle al equipo y poder romper esa línea defensiva bien manejada por el Alavés", indicó Simeone en rueda de prensa.

"Ya con Correa sí pudimos desequilibrar algo más, pero ellos ganaron justamente y también tiene su premio defender como defendió el Alavés", añadió el Cholo, que no considera que el equipo haya empeorado en las últimas semanas. "Son momentos, como siempre comentamos, nunca sabemos cuándo tendremos más dificultades, posiblemente estemos viajando por ese momento y ahora tenemos que transmitir al equipo los caminos correctos y confío en ellos. La responsabilidad es absolutamente a mía en cuanto a generar lo que no puede estar mostrando".

Preguntado por el gol del Alavés, que llegó tras un córner, el técnico colchonero "no" cree que "sea fallo de sistema porque el gol llegó a pelota parada". "Puede ser de concentración pero no de sistema. Con cuatro y con cinco aparecieron ocasiones de gol, pero no creo que sea ese tipo de problema", dijo.

"Esto pasa por la agresividad defensiva, no pasa por otra situación. Uno hace goles a balón parado porque uno remata con esa fortaleza y también por la debilidad en el defensor. Esa parte es importantísima, ya nos hicieron dos goles de pelota parada y nos lastiman mucho porque siempre hay que ir corriendo para ganar, corriendo para empatar y eso no nos deja en la mejor situación de juego", destacó.

En relación al planteamiento del Alavés, Simeone admitió que los rivales han cambiado de plan. "Los equipos, ya se va viendo, no nos juegan como nos jugaban la temporada pasada. Ahora tenemos que hacer un cambio para no seguir haciendo lo mismo. Evidentemente nos trabajan mejor, ya lo vimos contra el Oporto, Villarreal, Espanyol... Ya no pasa por lo que hagan los demás, parte de nosotros como cuerpo técnico para que ellos tengan una idea mas firme para ejecutarla", agregó.

En relación a un posible "exceso de confianza", el argentino negó con rotundidad. "Cada vez que venimos aquí es dificilísimo, empatamos y perdimos las últimas veces, siempre es un campo que nos cuesta muchísimo históricamente. Pero esto son excusas, los equipos que pierden no me gustan porque algún día van a ganar y ese día le tocó al Alavés y desgraciadamente nos tocó a nosotros", finalizó.