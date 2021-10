La final de la Liga de Naciones entre Francia y España será el reencuentro entre el seleccionador Didier Deschamps y Aymeric Laporte, al que acusó de mentir tras optar por su nacionalización para jugar con la selección española. La decisión del defensa central de jugar con España dejó un cruce de declaraciones con Deschamps y nunca se han vuelto a encontrar. Será en San Siro, en la final de esta noche, con la segunda edición de la Liga de Naciones en juego, cuando se produzca el reencuentro.

“No me convoca por motivos personales”, aseguró Laporte cansado de estar en la prelista de Francia pero nunca dar el salto a la selección. Cuando lo hizo no tuvo minutos. Eso impulsó su deseo de lograr la nacionalización española. La llamada de Luis Enrique Martínez le hizo sentir la importancia que nunca le dio el seleccionador galo..

“Se lo dije en 2019 y no me llamaron. Envié un mensaje y no recibí respuesta. A lo mejor ha cambiado de número (Deschamps) y tiene un teléfono nuevo. Puede ser, pero respondí al mismo número desde el que me había llamado antes”, defendió Laporte en unas declaraciones que provocaron la respuesta de Deschamps cuando ya había perdido al jugador.

“No recibí respuesta entonces y tampoco me pareció que fuera tan importante para Francia como para tener que informarles de nada. Era más una cuestión mediática que otra cosa. Siempre voy a estar con los que me quieren y estoy agradecido a los que apostaron por mí”, añadió.

Deschamps fue contundente en su respuesta y acusó de mentiroso a Laporte. “Lo que me incomoda es lo que puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre”.

Laporte disputó 24 partidos en las categorías inferiores de los bleus y llegó a ser seleccionado en tres ocasiones por Deschamps, pero ninguna de las tres llegó a jugar. Desde que se nacionalizó ha sido una pieza clave para Luis Enrique en la selección española, jugándolo todo y siendo el jefe de la defensa en la Eurocopa 2020.