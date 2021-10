"Estoy tan emocionado con lo que estamos celebrando que si me permites no me distraigo contestando a esa pregunta", le dijo Joan Laporta a Adrià Albets, de la Cadena SER. Pero le terminó respondiendo sobre el cruce de acusaciones que mantiene su directiva con el expresidente Josep Maria Bartomeu. Para Laporta ha sido una "gestión nefasta", mientras el exdirigente sostiene que ha sido "una gestión responsable y seria".

Estaba Laporta emocionado con la renovación de Pedri ("es un día histórico, uno de los mejores como presidente, en los que merece la pena serlo", declaró), pero no quiso obviar la contundente réplica a Bartomeu. "Lo que veo es una persona desesperada, que se está dando cuenta de la magnitud del desastre que hizo, del cual es responsable", comentó el actual presidente del Barcelona.

"Perdona que no entre en el detalle. Pero cuando uno es presidente es responsable de todo, el último responsable", ha sentenciado Laporta, precisando que "no quería que este momento tan bonito se estropeara por nada".

Luego, sí quiso abordar la delicada situación en que recibieron el Camp Nou, cayéndose a trozos, con patologías graves en su estructura que la junta de Bartomeu no hizo nada por solucionar. "Nos sorprendió, detectamos un número elevado de patologías. Si el covid termina antes no podríamos abrir el estadio", ha dicho el presidente para ilustrar la gravedad del problema.

"Preguntar a quien tenía la responsabilidad de hacer las obras del Camp Nou y no lo hicieron. Yo no lo puedo decir. Pero no tiene ningún sentido no haberlo hecho"

"Lo recuperamos con una inversión de 2 millones a corto plazo y otra de 20 a medio plazo. Pero así atendimos las más urgentes que nos permitían dejar el estadio con un certificado de máxima seguridad como debe ser siempre", ha argumentado Laporta, indicando que hay que preguntar a la directiva de Bartomeu porque no acometió esas obras tan necesarias. "Preguntar a quien tenía la responsabilidad de hacerlo y no lo hicieron. Yo no lo puedo decir. Pero no tiene ningún sentido no haberlo hecho".

Después, sí abordó el Espai Barça y la propuesta de su junta de reclamar la financiación de 1.500 millones de euros para ponerlo en marcha. Una propuesta que debe ser aprobada o rechazada por la asamblea de compromisarios del próximo domingo en el Palau Blaugrana. "Es una obra arquitectónica excepcional, representa el mayor lugar del mundo de entretenimiento".

"El Espai Barça es una joya arquitectónica que ha de durar un siglo. Se debe hacer ahora y no se puede perder el tren para competir al máximo nivel"

En ese sentido, Laporta recordó que "la estructura de financiación es muy beneficiosa para el club" ya que se trata de "devolver el dinero con los ingresos adicionales que genere el proyecto una vez esté construido porque durante la construcción no debemos devolver nada".

Tenía el presidente a su izquierda y Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, a su derecha. Pero parecía que en ese momento se estaba dirigiendo a los compromisarios, algo que sucederá el próximo domingo. "Nuestros rivales han hecho los deberes, han inaugurado ya los nuevos estadios, que les permiten incrementar la facturación. No hacerlo sería entrar en más desventaja con ellos", ha indicado el dirigente azulgrana.

"Es entrar en la nueva modernidad. Nos representaría un 67% más de ingresos adicionales a los que ya tenemos. Es un proyecto espectacular, que nos va a emocionar muchísimo. Es una joya arquitectónica que ha de durar un siglo. Se debe hacer ahora y no se puede perder el tren para competir al máximo nivel", ha concluido Laporta.