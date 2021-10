El Espanyol y el Athletic firmaron un empate a uno en el RCDE Stadium después de que Raúl de Tomás se adelantara de penalti en el 33 e Iñaki Williams igualara el marcador tras una contra en el 52.

El conjunto vasco mostró antes los dientes con numerosas ocasiones de gol, pero se topó durante todo el duelo con un excelso Diego López y la diana del anfitrión mejoró su juego. En el tramo final, RDT vio la tarjeta roja directa por una supuesta agresión a Yeray.

El Espanyol se fue al descanso con un marcador de 1-0. Una diana de Raúl de Tomás desde el punto de penalti, por una mano de Vesga, desmontó todo el trabajo previo del Athletic y culminó la perseverancia de los blanquiazules. El atacante batió sin problemas a Unai Simón con un disparo a media altura.

Pese a todo, el 1-0 en el marcador no reflejaba con exactitud el desarrollo de la primera mitad. Los vascos no dejaron de mandar avisos al anfitrión, empezando por un embrollo en el área que acabó con un disparo de Muniain en el minuto 13 y que salvaron in extremis Diego López y Cabrera.

Sancet volvió a probarlo en el 23 con una volea y el portero gallego tuvo que lucirse de nuevo. El gol del RDT calmó al Espanyol y a partir de entonces el control y la confianza locales crecieron. Williams tuvo la última ocasión antes del fin de esta parte inicial, sin éxito.

En la reanudación, el Athletic salió con más revoluciones y tardó siete minutos en empatar el partido. Lekue le ganó la espalda a Aleix Vidal y desplazó hasta la línea de fondo para centrar el balón. Iñaki Williams no desaprovechó la oportunidad y superó, finalmente, a Diego López.

Ambos conjuntos siguieron buscando el gol, aunque minimizando los riesgos y oxigenando a sus respectivos onces. El ritmo no podía parar en el RCDE Stadium: en el 70, Diego López volvió a frustrar otra de Muniain. Y en la siguiente acción, Dimata se acercó con peligro a Unai Simón.

En el 88, Berenguer tuvo la mejor ocasión a la contra en esta segunda mitad. Iñaki Williams centró desde la banda, pero su compañero, solo ante el meta, no definió con precisión. Diego López sacó una mano prodigiosa y frustró el segundo del rival.

El empate no se movió, aunque sí hubo margen para más noticias en el tramo final. Raúl de Tomás vio la tarjeta roja directa después de una supuesta agresión a Yeray.