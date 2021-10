Poco a poco se van conociendo detalles sobre el episodio que ha sacudido a Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns y propietario del Mallorca, acusado de “sexista, racista y acosador” en un informe que podría obligar al magnate a abandonar la liga como ya sucedió en el 2014 con Donald Sterling, dueño de los Clippers, suspendido de por vida por la NBA por comentarios racistas. El analista Jordan Schultz fue el encargado de lanzar la bomba la pasada semana a través de las redes. En un tuit, el periodista relataba que “la NBA prepara una gran historia acusando al empresario de racismo, sexismo y acoso sexual”. En el mismo, Schultz afirmaba que “hay bastantes evidencias para respaldar estas afirmaciones” y que “existe una posibilidad real” de que Sarver se vea obligado a abandonar su puesto al frente de los Suns “por la fuerza”.

No son las únicas declaraciones que ha realizado Schultz. El periodista fue entrevistado por una radio de Arizona en la que aseguró que “el informe que prepara la NBA es monstruoso”. “Lo que me dijeron sobre algunas de las cosas que van a salir a la luz, incluido el acoso sexual, es asombroso. En mi opinión no hay forma de que con todas estas personas afectadas, tanto hombres como mujeres, Sarver pueda sobrevivir a esto”. Al parecer, ESPN, a quien Sarver acusa de no tener pruebas, planea publicar en los próximos días una historia con más de medio centenar de personas entrevistadas.

“Lo que me han dicho es que en el club se ha fomentado una cultura de barrer bajo la alfombra para que nada salga a la luz, algo que habría fomentado el mismo Sarver”, señalaba. Entre las personas entrevistadas en el reportaje se encontrarían el exentrenador de los Suns, Earl Watson, y el exgerente general, Ryan McDonough. El empresario, dueño del Mallorca desde enero de 2016, entró en el mundo de la NBA en 2004. Compró los Suns por un entonces récord de 401 millones de dólares. En la actualidad la franquicia está valorada en 1.550 millones. Su paso por la liga no ha estado falto de episodios rocambolescos.

Los Suns, tras conocerse la noticia, no tardaron en publicar un comunicado: “Entendemos que un medio está publicando una historia en contra de los Suns. La evidencia documental que tenemos en nuestro poder y los relatos de los testigos contradicen las acusaciones del reportero y estamos preparando nuestra respuesta. Instamos a todos a que no se apresuren a juzgar algo basado en mentiras, insinuaciones y una narrativa falsa para atacar nuestra organización y nuestro liderazgo”.

Antes de la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla, el jefe de comunicación del Real Mallorca, Albert Salas, anunció que el club “se remite al comunicado realizado por los Suns” en ese sentido.

El propietario de los Suns tiene fama de entrometerse en la toma de decisiones y llevar a la franquicia estadounidense por caminos ilógicos. En los últimos días, sin ir más lejos, la afición del equipo de Arizona no ha entendido la decisión de Sarver de no extender el contrato de uno de los jugadores franquicia del equipo: Deandre Ayton.