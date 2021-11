El Real Madrid se presenta al examen que le plantea el equipo revelación de Primera un recién ascendido como el Rayo Vallecano que se ha instalado a base de buen fútbol y descaro en la zona europea de la clasificación, tras el toque de atención de su afición a la endeblez mostrada en el Santiago Bernabéu, con los silbidos del duelo ante el Shakhtar Donetsk.

Con varias dudas por despejar, principalmente desde el apartado físico y defensivo, y pendiente del belga Eden Hazard, el Real Madrid quiere enderezar su camino en el Bernabéu. Dos empates sin goles consecutivos en sus últimas apariciones ligueras, ante Villarreal y Osasuna, dejan en el olvido el regreso a casa con once tantos en dos encuentros ante Celta y Mallorca. Para aspirar a ser campeón no puede ser el undécimo local, con ocho puntos de doce posibles.

Lo cierto es que Carlo Ancelotti ha reducido su círculo de confianza y la carga de partidos ha pasado factura a varios jugadores con exceso de minutos en sus piernas. Se notó en la Liga de Campeones y pese a que el técnico defiende a sus tres tenores del centro del campo, la revitalización de su equipo pasa por el respiro a uno de ellos. El físico de Eduardo Camavinga, ante la ausencia de Fede Valverde, es una opción a tener en cuenta.

También la titularidad de Hazard, la prueba en una nueva demarcación porque la banda izquierda tiene dueño y no es otro que el brasileño Vinicius Junior, que cuando no marca asiste y siempre genera desequilibrio. La ausencia de Rodrygo fue cubierta en Champions por Lucas Vázquez, pero la falta de minutos del astro belga que ha pasado a ser suplente en un rol que no desea tener, hace esperar su aparición de inicio en una nueva oportunidad para recuperar su nivel. No llega a tiempo Gareth Bale y siguen siendo baja Dani Ceballos y Mariano Díaz.

Los 21 goles a favor en los cuatro últimos partidos del Real Madrid ante el Rayo en su casa presentan un escenario para recuperar confianza y a Karim Benzema para seguir lanzado hacia su primer trofeo de máximo goleador de LaLiga Santander. Pidió el cambio en Liga de Campeones tras poner su nombre al tanto mil del club blanco en la competición y marcar el tanto del triunfo sin brillo. El Rayo es, además, una de sus víctimas preferidas al marcarle ocho goles en sus nueve enfrentamientos anteriores.

El Rayo Vallecano afronta el partido en un buen momento tras llegar a los veinte puntos, la mitad del objetivo por la permanencia cumplido, en tan solo doce jornadas. Hasta el momento, su paso por este campeonato se resume en seis victorias, dos empates y cuatro derrotas con 18 goles a favor y 12 en contra, presumiendo además de seguir invicto en Vallecas tras seis encuentros.