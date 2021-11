Enésima semana clave en el Extremadura. Otra más. El día de la marmota. Pero esta vez, más que clave, apunta a definitiva. El entrenador del Extremadura, el exdeportivista Manuel Mosquera, ha desvelado por qué el equipo no ejecutó su derecho a huelga el pasado fin de semana y ha decidido dar un plazo de diez días al club para resolver el problema de los impagos antes de plantarse.

Cinco días después de tomar la decisión por parte de técnicos y jugadores, Manuel se sentó a explicarla a sus aficionados. Confesó que el pasado miércoles se reunieron con una empresa experta en reflotar clubes con problemas y que sus responsables les contaron las realidades del club “con pelos y señales”. Sin entrar a valorar esas realidades, les dijeron que el Extremadura tiene “cosas muy buenas y otras no tan buenas” para posibles inversores y les pidieron un plazo hasta el próximo viernes para otorgarles al plantel garantías o no de una operación satisfactoria en la búsqueda de financiación. Incluso, les detallaron un porcentaje de éxito en la misma, pero este porcentaje no ha trascendido públicamente y sólo los jugadores y los técnicos lo conocen. Manuel contó que votaron sobre si creer a esta empresa y esperar diez días más. La votación, por unanimidad, salió a favor y ahora el partido del domingo en Riazor depende de que llegue la inversión.