España, ante su primer ‘match ball’

España se juega la vida para estar el Mundial de Qatar y, como suele ocurrir en estas situaciones, Luis Enrique muestra su perfil más dicharachero para atraer la atención de los medios y liberar a los jugadores del foco. “Soy muy happy, todo va a ir muy bien, soy muy optimista y ya habrá tiempo de pensar en cosas feas”, advirtió en la rueda de prensa previa al partido con una alegría impostada.

En el ambiente se palpa la presión, ya que España no tiene margen de error. Es segunda de grupo, a dos puntos de Suecia y con dos partidos por jugarse. Siendo el último un España-Suecia que puede decidir todo. Pero esta jornada los suecos reciben a la accesible Georgia (18.00) y los de Luis Enrique deben sacar adelante un complicado partido en Atenas (20.45) conociendo ya el resultado que hayan logrado los escandinavos.

“Os veo preocupados por la presión. Estuve 15 años de jugador y doce de entrenador. Bendita presión. ¡Qué maravilla! El problema es cuando no la tienes. La aguanto desde los 18 años. Me va la marcha, me va el ritmo”, declaró entre risas nerviosas el seleccionador.

Más allá de la presión, el asturiano ha visto como la lista de bajas se multiplicó exponencialmente en la última jornada de Liga. Marcos Llorente, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pedri y Gerard Moreno era ausencias confirmadas ante de conocerse la convocatoria para estos partidos cruciales. Y a ellos se sumaron entre el sábado y el domingo Ansu Fati, Eric García, Yéremi Pino... y Mikel Merino llega entre algodones. Es decir, todo el arsenal ofensivo, y piezas claves del entramado defensivo. Entran para suplir a estos últimos Raúl de Tomás, Diego Llorente y Brais Méndez. La buena noticia es que regresan Pau Torres, Gayá, Jordi Alba, Morata y Dani Olmo. Además de la aparición, muchas convocatorias después, de jugadores del Madrid como Dani Carvajal, que apunta a titular pasando Azpilicueta al eje como central, y Brahim Díaz, cedido por los blancos al Milan.

España estará en Qatar si suma los seis puntos que se jugará ante Grecia y Suecia. Precisamente los dos rivales con los que tropezaron y que le han puesto en esta situación peliaguda: empate a uno con los helenos en Granada y derrota por 2-1 en Estocolmo.

Grecia aún tiene opciones, al ser tercera con 9 puntos, por los 13 de España y los 15 de Suecia. El primero de grupo sella su billete para el Mundial y el segundo jugará la repesca. Así que los de Luis Enrique se encontrarán un rival con el cuchillo entre los dientes que debe ganarles para mantener sus opciones de ir a Qatar. Además, el partido de la última jornada también lo jugarán en casa ante la débil Kosovo. Así que si gana a España tendrán opciones reales de meterse en la repesca al Mundial. Pese a estar dirigidos por un técnico formado en la escuela del Ajax, el neerlandés John van’t Schip, los partidos de Grecia arrojan resultados cortos debido a su apuesta por la defensa de tres centrales (5-3-2). Aún así, le gusta tener la pelota, pero le falta pegada arriba. Lo que nos les impidió ganar a los suecos (2-1) en Atenas en septiembre.

Por tanto, el partido es un match ball en contra para ambos equipos. Solo les vale ganar porque cualquier otra cosa les aleja del Mundial, aunque aún quedaría la bala de la repesca.

“Vamos a ganar los dos partidos”

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, rebajó la tensión con la que saltarán sus jugadores en los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2022, con la obligación de ganar a Grecia en Atenas y Suecia en Sevilla, con un mensaje “optimista”, convencido de que vencerán ambos encuentros y asegurando que “los pensamientos generan energía” y él es “muy happy”. A Luis Enrique no le gustó la preocupación que sentía en la sala de prensa del Olímpico de Atenas y rebajó tensión con su mensaje, consciente de que llegará a sus jugadores. “Hay que ser optimista y pensar que todo va a salir muy bien porque los pensamientos generan una energía, las acciones, la manera de afrontar la vida y yo soy muy happy. Pienso que vamos a ganar los dos partidos, a superar las dificultades y ya habrá tiempo de pensar en cosas feas”, dijo cuando fue preguntado por la repesca a la que caería España si no vence los dos partidos. El seleccionador respaldó su optimismo en lo que ha sentido en los días de trabajo con sus jugadores. “Tengo mucha suerte porque después de ver las sesiones de entrenamiento, la verdad es que soy más que optimista. Me siento más que confiado y tranquilo a la hora de valorar el partido. Soy muy afortunado de ser seleccionador de un país que tiene 60 jugadores de nivel para la selección y lo que me han transmitido es para estar tranquilo, con confianza y preparado para las adversidades”, aseguró Luis Enrique.