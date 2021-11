The Giro d'Italia will hit the roads from May 6 to May 29, 2022. Don't make plans, and enjoy the show! 😏

.

Il grande spettacolo del Giro d'Italia andrà in scena dal 6 al 29 maggio 2022. Non prendete impegni. 😏 #Giro pic.twitter.com/g9Ytu9MnYv