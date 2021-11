El secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, participó ayer en la presentación del programa de alto rendimiento Muller Kayak de la Real Federación Española de Piragüismo en el Centro de Piragüismo David Cal de Pontillón do Castro, en Verducido, en Pontevedra. Un programa que, desde el pasado 1 de noviembre y hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, formará y preparará a las siete mejores palistas nacionales en la modalidad de kayak y a las que cuentan con mayores opciones de clasificación olímpica. Este programa es fruto de un convenio firmado entre la Xunta, las federaciones española y gallega.

Entre esas palistas estarán la pontevedresa Carolina García (actualmente en las filas del Náutico de Sevilla) y la canguesa Teresa Portela, que preparará los que serían sus séptimos Juegos en la que es su casa desde el año 2009, el CGTD y el complejo náutico de Verducido. “Justo un mes después de Tokio volví a entrenarme y se estaba fraguando que el equipo nacional pudiera venir para aquí. Me hace ilusión y tengo un reto por delante que me gusta”, señaló Portela, que también tendrá el reto del cambio de distancia, ya que el K1-200 metros en el que consiguió la medalla de plata en los últimos Juegos deja de ser olímpico y ahora se preparará en el K1-500 y no descarta participar en el K2 o el K4: “Hay que hacer selectivos y controles y si tengo que estar en un barco de equipo, encantada de poner mi granito de arena”, señaló.

La palista de Cangas reconoció que es “perfecto” que el equipo nacional se haya trasladado del REAR de Sevilla a Pontevedra porque “con mi hija escolarizada no pasaba por mi cabeza tener que irme a Sevilla o Madrid, era inviable”.