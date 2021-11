Hayet Abidal, esposa del ex jugador del Barça, Eric Abidal, ha sido uno de los últimos nombres en salir a la luz durante la investigación del caso sobre Kheira Hamraoui. Una de las hipótesis que se manejan es una posible venganza de la actual esposa del francés por una supuesta infidelidad. Ha sido por esto, que Hayet Abidal, a través de su abogado ha pedido declarar voluntariamente con la idea de "poner fin al rumor" que pone su nombre en el caso Hamraoui.

El abogado de Hayet Abidal cuenta que "ya el lunes pidió a la fiscalía de Versalles, ser interrogada para poner fin al rumor". Además, el abogado quiso añadir que su clienta no tiene nada que ver con el caso: "Hayet Abidal no tiene nada que ver con estos hechos. No comentará este caso y desea ser escuchada lo antes posible por los investigadores o el magistrado a cargo del caso".

La razón principal de la implicación de la mujer de Abidal en el caso fue que el chip del teléfono de Hamraoui estaba a nombre de Abidal cuando la jugadora fue víctima del ataque, el pasado 4 de noviembre.

Hamraoui, ha pedido a través de un comunicado de prensa que se respete su privacidad y deseó que las investigaciones siguieran su curso con normalidad.