El Paris Saint Germain selló este miércoles la clasificación para los octavos de final de la Champions, pero eso no evitó un alud de críticas hacia el equipo y a su entrenador, Mauricio Pochettino. El pase se logró gracias al triunfo del Lepizig en Brujas (0-5) porque el cuadro parisino sucumbió en la visita al Manchester City. En un duelo que debía ser de igual a igual ante el otro gran favorito del grupo, el PSG defraudó. Y no era la primera vez.

Haber reunido a Neymar, Mbappé y Messi en un equipo no se ha traducido en un aumento exponencial de los goles ni de la brillantez del juego. Al contrario. El PSG no ha dado síntomas de una evidente mejora tras la llegada del excapitán del Barça el pasado verano. Aunque se adelantó en el marcador con un gol de Mbappé, fue incapaz de resistir el juego combinativo y colectivo del City, superior en todas las facetas del juego y durante los 90 minutos.

"No hubo miedo en el partido", alegró Pochettino respecto a la actitud contemplativa de su equipo. Admitió que "hubo una gran diferencia" y que el City fue mejor en el primer tiempo, pero quería "retener la imagen" de los suyos tras el descanso. "Estoy muy contento con todos mis jugadores. Vistas las circunstancias del inicio de temporada, está bien clasificarse a los octavos de final", afirmó. En la entrevista a pie de campo se marchó en cuanto le preguntaron por su futuro. Fue la única lectura positiva que se escuchó. Los diarios y los comentaristas criticaron con dureza al entrenador y al equipo. 'L'Équipe' suspendió a Messi y a tres jugadores más, además del entrenador, y puntuó con un 5 a Neymar y Mbappé. "Tenemos derecho a esperar más de un Balón de Oro", se escribió de Messi.

Comportamiento molesto

Thierry Henry avisó a Pochettino: "Si quieres ganar la Champions no puedes defender con siete jugadores". Una alusión directo a la escasa predisposición de los tres delanteros en presionar al rival y mostrar cierta actitud defensiva. "Es imposible ganarla, no importa el equipo que seas", sostenía el excampeón mundial, excompañero de Messi en el Barça, precisando cuál era el mayor problema derivado: "Los laterales están expuestos, así que prácticamente es un tres contra uno o un tres contra dos en el terreno de juego".

Los exjugadores que analizaron el partido no se anduvieron por las ramas. El francés Emmanuel Petit, excompañero de Henry en la selección, en RMC Sport, comentó: "Me empieza a molestar mucho el comportamiento de algunos jugadores", dijo, aludiendo al escaso sacrificio defensivo para recuperar el balón. "Pero lo que me molesta sobre todo es el comportamiento irrespetuoso de algunos jugadores", añadió.

Messi, "de paseo"

Desde la vertiente del City tampoco faltaron las críticas a Pochettino. Jamie Carragher, exdefensa del Liverpool, sugería que el técnico argentino "tiene que dejar el PSG" por su incapacidad en poder coordinar a su tridente con el el equipo. "SI tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana". El United, recordó, busca entrenador, sentenciado Ole Gunnar Solskjaer, y no tendrá problemas con tantos egos en el equipo.

Pochettino tendría que dejar el PSG porque, entre otras cosas, "nunca ganará la Champions con Messi, está de paseo”. En un símil, el exfutbolista inglés comentó que los cuatro equipos favoritos para el título no lleva ningún "pasajero". El cuadro francés, en cambio, lleva tres, aludiendo a Messi, Neymar y Mbappé. Este último fue la mayor diana de las críticas de Carragher: “Me frustra ver a Mbappé más que a otro. Casi puedo entender a Messi hasta cierto punto, tiene 34 años, pero Mbappe tiene 22 años, debería estar esprintando hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros contra un equipo top como el City".

Owen Hargreaves, exfutbolista del United, mencionó que al City le faltaron Phil Foden y Kevin de Bruyne, dos bajas de peso, e interpretó. "Messi y Neymar se fueron del campo pensando: 'ojalá jugara en un equipo como este'". Como el City de Guardiola.