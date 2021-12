El croata Luka Modric, futbolista del Real Madrid, aseguró este martes que siente que tiene “menos de 30 años”, aunque tenga 36, al ser cuestionado sobre su gran estado de forma tras un encuentro del que fue nombrado mejor jugador tras la victoria frente al Inter de Milán (2-0).

“No sé (ríe). Me siento muy bien. Creo que no hay que mirar los años, hay que mirar lo que haces en el campo y cada vez se notan menos los años porque las carreras se prolongan. Me siento muy bien y siento que tengo menos de 30”, dijo en Movistar + tras el partido.

Un Modric que ponderó el hecho de pasar como primeros de grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones: “Muy contento por el partido y el resultado. Queríamos terminar primeros para evitar equipos más fuertes, aunque haya que ganar todo si quieres ganar el trofeo, pero pasar primero es lo mejor”, declaró.

El croata dio su visión de un encuentro en el que el Inter dominó en los primeros instantes: “Eso era parte del plan. El míster nos dijo que dejáramos al Inter tener el balón en su campo y presionar cuando entraban en nuestro campo. Al contragolpe lo hicimos bien y cuando tuvimos el balón lo hicimos muy bien. Hemos hecho muy buen partido, aunque quizá nos gustaría tener un poco más de posesión, pero era el plan del míster y estamos contentos”, comentó.

Modric ensalzó también a la afición madridista que se dio cita este martes en el Santiago Bernabéu, firmando la mejor entrada desde que volvió a abrirse el estadio, aún en obras: “El Bernabéu ha sido una maravilla. Los aficionados nos ayudaron mucho y el ambiente ha sido fantástico”, concluyó.