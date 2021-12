Erling Braut Haaland va a ser, con total seguridad, el nombre que más va a sonar en el próximo mercado de fichajes veraniego. El noruego tiene muchas papeletas para abandonar el club germano y recalar en las filas de uno de los clubes más grandes de Europa. Su agente, Mino Raiola, ha concedido una entrevista al medio alemán 'Sport1' y ha dado nombres de posibles equipos a los que podría ir su representado. "Él puede dar y dará el siguiente paso. Bayern, Real Madrid, Barça y Manchester City. Estos son los grandes clubes a los que puede ir. El City ha ganado el campeonato cinco veces en los últimos años, significativamente más que United. Cuando nos mudamos a Dortmund, todos sabíamos que llegaría este paso".

Preguntado por cuando se llevará a cabo la operación, Raiola precisa que "quizás este verano, quizás el verano siguiente. Pero existe una gran posibilidad de que Erling se vaya este verano. Veremos. Le diremos al club cuál es nuestra idea y ellos nos contarán las suyas". Sin embargo, el agente italiano asegura que la opción de fichar por un equipo durante el mercado invernal está descartada. "No se tomará ninguna decisión en invierno".

En la entrevista, el agente acepta públicamente que no su relación con Michael Zorc, director deportivo del club teutón, no fue la esperada. "Tuve muy mala relación con Zorc. Pero ahora me respetan. Amo discutir, aunque yo no soy un hombre de traje y corbata. Soy gordo y bajo. Ahora me respetan, también ellos". Asimismo, dice respetar profundamente la decisión del club de no dejar vender a Haaland en verano: "Definitivamente, una transferencia el verano pasado hubiera sido mejor para ellos económicamente. Pero velaron por el bienestar del club, por la afición, el equipo y el éxito. Respeto mucho esta decisión. ¡Los Dortmunders tienen huevos!".