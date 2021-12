Sesión de patinaje con los usuarios de Aspronaga

Parte de la recaudación de taquilla del espectáculo Revolution on Ice, del expatinador Javier Fernández, siempre va destinada a causas sociales. En la inauguración ayer de la pista de hielo, que estará situada hasta el 9 de enero en la plaza de A Cubela, al lado de El Corte Inglés, el que fuera dos veces campeón del mundo y siete de Europa, además de bronce en los Juegos de Pyongyang, invitó a los usuarios de Aspronaga a tener una sesión de patinaje junto a él. Las mascarillas tapaban pero no borraban las sonrisas de los alumnos que, o bien sobre los patines, o bien empujados sobre trineos, se deslizaban por la pista a ritmo de villancicos navideños. Javier Fernández no rehusó ni una sola foto ni petición de autógrafos de todos los que se acercaron a él. Una estrella que nunca deja de brillar.