El deporte no se escapa al momento de pandemia en el que parece que se disparan los contagios. Este fin de semana, que se disputa la última jornada de 2021, pende de un hilo. A cierre de esta edición, todos los partidos, en el que destaca el derbi Dominicos-Liceo, iban a disputarse, pero habrá que estar pendientes hasta última hora.

- Hockey sobre patines. Monte Alto es el escenario del derbi coruñés entre el Dominicos y el filial del Liceo en la OK Plata (20.00 horas). Las bajas en el bando de la Ciudad Vieja condicionan un partido al que ambos llegan en una posición acomodada y con posibilidad de engancharse a los puestos de cabeza, con 14 puntos de los verdiblancos y 12 de los blanquinegros por los 16 con los que marcha el líder Mataró. No es un derbi, pero igual de importante es el duelo de Compañía de María en la pista del Rochapea (20.00 horas). Los colegiales, que vienen de ganar a otro rival directo como el Jolaseta, quieren coger aire con la zona de descenso. El Cambre, por su parte, en la OK Plata femenina, sí disputa mañana un derbi ante el Diver Patín (10.00 horas) ante el que será vital salir de la mala racha.

- Fútbol sala. El Viaxes Amarelle busca la perfección, la décima victoria en diez partidos en el arranque de la Segunda División. Las naranjas, sin embargo, tendrá un duro hueso en su visita al Castro (18.00 horas), el tercer clasificado. Oportunidad no solo para sumar la décima, sino para además ampliar la distancia con sus perseguidores. El 5 Coruña recibe al Bañares (Novo Mesoiro, 18.00 horas) en un partido clave de la primera vuelta ya que se trata de un rival directo de la zona baja. En Segunda División B masculina el Distrito Ventorrillo recibe al filial del Parrulo (18.00 horas) con la intención de mantenerse en los puestos de honor de la tabla.

- Baloncesto. Tercer derbi seguido para el Maristas, que perdió contra el Arxil pero ganó la semana pasada al Rosalía. Ahora su rival es al Cortegada, al que se enfrente a domicilio a partir de las 19.30 horas. Las coruñesas han encontrado su velocidad de crucero y son uno de los equipos más en forma de la Liga Femenina 2. Empezaron peor que su rival, pero ya le han superado en la clasificación, con una victoria más. Aunque no parece que vayan a pasar apuros, otro más de ventaja con un rival directo daría todavía más tranquilidad.

- Voleibol. El Autos Cancela Zalaeta cierra el año con un difícil partido en casa (Barrio de las Flores, 19.00 horas) contra el Extremadura Arroyo, segundo clasificado en la Superliga 2 femenina. Las coruñesas siempre se hacen fuertes en casa y ese es su principal aval. También la tranquilidad de estar en una zona media de la clasificación. En realidad, hay un corte entre su séptima plaza con 16 puntos y la octava, donde se sitúa el Covadonga con 6. Las extremeñas cuentan con 20, uno menos que el líder. El Primera Nacional masculina, el Calasancias visita al primer clasificado, el Universidad de Valladolid (20.30 horas).

- Balonmano. El OAR ganó ayer al Seis do Nadal por 27-28 en uno de sus partidos pendientes, suspendido en su día por COVID, y hoy disputa en San Francisco Javier (19.45 horas) el correspondiente a la vigente jornada contra el Bueu.