El Atlético de Madrid tratará de empezar el nuevo año dejando atrás la mala racha de resultados con la que cerró su gran 2021 y frenando esta tarde (16.15 horas) en el Wanda Metropolitano a la revelación de la temporada, un Rayo Vallecano que defiende su posición de Liga de Campeones y azotado estos días por el coronavirus.

El conjunto rojiblanco fue gran protagonista en el fútbol nacional en 2021 con la conquista del título liguero, pero la nueva campaña no le ha traído sus mejores sensaciones y se la ha complicado mucho la defensa de su trono tras un final de año que no fue nada bueno y que evidenció su actual crisis de juego y resultados. Los colchoneros no ganan en Liga desde hace más de dos meses, cuando golearon 1-4 al Cádiz.