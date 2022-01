Carlo Ancelotti no se adhirió a la tesis defendida horas antes por Xavi Hernández, que pidió que se aplazara su partido por las numerosas bajas por COVID, y apostó por mantener el calendario. “Antes de tomar ese tipo de decisiones hay que cambiar el protocolo. Si el protocolo sigue siendo así, tenemos que jugar los partidos. Creo que es bastante justo”, indicó el italiano, que para su duelo de hoy contra el Getafe (que tiene tres positivos a los que no ha identificado) podrá contar con Courtois y Valverde, pero no con Vinícius.

“Es un tema bastante complicado, respeto la opinión de todos”, comenzó diciendo Ancelotti, preguntado expresamente por las palabras de Xavi. “Hay muchos equipos afectados, nosotros lo fuimos en Bilbao. Hay un protocolo. Podemos opinar, pero lo que hay que hacer es respetar ese protocolo”, señaló rotundo. Además, opinó que no ve necesario volver a situaciones anteriores. “En estos últimos meses la pandemia está bastante bajo control. No soy doctor, pero escucho a muchos científicos que lo dicen. Entonces tenemos que seguir”, recalcó. No le interesa al Madrid parar una Liga de la que ya es campeón de invierno (ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, que tiene un partido menos) y en la que es claro favorito a serlo también en verano, con 17 puntos más que el vigente campeón (Atlético) y 18 sobre el Barça. El COVID azotó fuerte al vestuario blanco, pero aun bajo mínimos salió victorioso de San Mamés y el parón navideño ha sido un aliado. Casemiro y Modric volverán en Getafe, donde solo faltarán Vinícius y Jovic, además de Camavinga (que también ha dado ya negativo pero es baja por sanción) y el lesionado Carvajal, que está cerca de reaparecer. Caso aparte es el de Bale, ya recuperado del COVID pero que ayer se entrenó en solitario por unas molestias que le descartan para el duelo. Vinícius, con Benzema y Courtois las piezas más importantes del Madrid esta temporada, será baja tras unos días de vacaciones en Miami retransmitidos en las redes sociales. ¿Demasiado riesgo en tiempos de COVID? “El jugador tiene una responsabilidad social, deben dar un buen ejemplo, tienen muchos seguidores. No hablo de Vinícius, se fue de vacaciones y desgraciadamente lo tuvo. Mi hijo lo tuvo quedándose en casa... Le ha pasado a milliones de personas”, argumentó Carletto.