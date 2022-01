El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) mostró desde el primer momento su condición de favorito en la 44ª edición del Dakar, que empezó ayer, y se impuso en el prólogo de 19 kilómetros con 10 minutos y 56 segundos, aventajando en 12 segundos a Carlos Sainz, satisfecho por completar sin problemas y a gran nivel el primer examen de su novedoso Audi híbrido.

“Todo bien. Contento de empezar un hito más dentro de la historia de este coche. Ha sido un alivio. Mañana o pasado puede pasar lo que sea, pero por lo menos hemos hecho un tramo”, dijo el madrileño, tres veces campeón de la prueba (igual que Al-Attiyah), al llegar al campamento tras un largo enlace de 815 kilómetros. “Feliz por todo el mundo involucrado en este proyecto porque por lo menos podemos decir que, aunque sea un prólogo pequeño, hemos hecho una especial y el coche no ha tenido ningún fallo”, amplió.

Más allá de los tiempos, lo importante de la cronometrada era coger buenas sensaciones y acabar entre los 15 primeros, puesto que podrán elegir hoy, por orden inverso, su posición en la salida de la especial de hoy, de 334 kilómetros. Salir de los primeros evita el tráfico, pero obliga a abrir pista.

Entre esos 15 privilegiados están Sébastien Loeb, quinto a 37 segundos del líder, y Nani Roma, que entró séptimo a 49 segundos de Al-Attiyah después de haber sufrido un inverosímil problema mecánico: “En la salida de la especial, en una zona muy rápida en la que íbamos a fondo, se ha abierto la puerta y no podía cerrarla. No sé si ha sido un error mío de no cerrarla bien antes de salir, el caso es que hemos perdido bastantes segundos allí. Pero bueno, ahora estamos hablando de segundos y en unos días nos vamos a olvidar de esto”, explicó el piloto de Folgueroles, ganador del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014.

En la categoría de motos de esta nueva edición del Dakar, el austríaco Daniel Sanders (Gas Gas) se hizo con la victoria en el prólogo (55.30), superando en un minuto al chileno Pablo Quintanilla (Honda). El primer piloto español fue Joan Barreda (Honda), noveno a tres minutos de Sanders.