No hizo falta que nadie le preguntara porque Xavi lo tenía tan claro que lo soltó al inicio. Deseó un “feliz año y mucha salud para todos” justo antes de estallar, cansado como ya estaba el técnico durante toda la semana de ir perdiendo jugadores (hasta nueve contagiados por COVID después de que ayer diera negativo Umtiti) horas antes de que el balón ruede en un enero sin descanso alguno. Se asoma el Barça al partido que no querría jugar bajo ningún concepto porque considera, según su entrenador, que ese paisaje desolador que ha dejado la pandemia en el vestuario de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí “adultera” la Liga.

Estalló Xavi como no se le había visto nunca antes en su corta estancia en el banquillo del Barcelona. “Si con 18 ó 17 bajas no se suspende el partido con el Mallorca me parece una locura”, denunció el entrenador, alegando que era una cuestión de “sentido común” porque no tiene futbolistas disponibles, por mucho que las normas (con cinco que tengan ficha del primer equipo basta) avalen la medida legal. Cuando hablaba Xavi eran 18 ausencias entre futbolistas confinados por COVID (diez), lesionados (seis) y sancionados (dos). Pero minutos después esa numerosa lista quedaba, al menos, reducida a 17 por el “negativo” de Umtiti, comunicado por el club. Pero el problema sigue siendo el mismo. El Barça se presenta esta noche en Mallorca, donde necesita ganar para acercarse a las posiciones de Champions, con un panorama deprimente.

Deprimente y “caótica” situación, según Xavi, porque le deja con escaso margen para construir un equipo competitivo. No recupera tampoco a Pedri, Ansu Fati y Memphis. “No entiendo que se juegue”, dijo una y otra vez el entrenador del Barcelona.