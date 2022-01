No solo amenazaba a Fabril y Silva que ya habían aplazado sus partidos del día 6, lo hacía a toda la competición y la Federación Galega de Fútbol acaba de tomar una medida drástica y generalizada. Se suspende toda la jornada del Grupo I de Tercera División por los casos de COVID detectados en diferentes equipos. Así de esta manera el Silva no recibirá en Agrela al Barco ni el Fabril disputa su encuentro en A Magdalena ante el Racing Vilalbés. Tampoco los otros ocho duelos de este fin de semana. El ente federativo no aclara si esta medida afecta a más categorías y cuándo se recuperarán estos partidos,

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



🔴 APRAZADOS todos os encontros da Terceira RFEF previstos para esta fin de semana pola detección de numerosos positivos por COVID 19 en varios dos equipos da categoría pic.twitter.com/X1gWgRz7Bm — RFGF (@futgal) 5 de enero de 2022